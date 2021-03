Stuttgart/Mannheim. Musik, Gespräche mit Betriebsräten, ein bisschen Sport und ein Bezirksleiter am Herd: Zum vorläufigen Warnstreik-Höhepunkt in der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten haben zahlreiche Beschäftigte am Freitag digital die Arbeit niedergelegt. Aufgrund der Corona-Lage hatte die IG Metall anstelle der sonst meist üblichen zentralen Kundgebung erstmals eine knapp zweistündige Live-Show im Internet ausgestrahlt.

Shakshuka zum Mittag

Unter anderem bereitete darin Bezirksleiter Roman Zitzelsberger vor der Kamera den Gemüseeintopf Shakshuka zu, ordnete den Stand der laufenden Tarifverhandlungen ein („Was da bisher von den Arbeitgebern am Verhandlungstisch rüberkommt, ist ein bisschen fad“) und gab Kochtipps („Man kann nicht zu viel Olivenöl nehmen!“). Erneut warf Zitzelsberger den Arbeitgebern vor, sich in den bisherigen vier Verhandlungsrunden nicht bewegt zu haben. Zuletzt hatten beide Seiten am Dienstag zusammengesessen. Eine weitere Runde soll noch vor Ostern stattfinden.

Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld – entweder in Form von Lohnsteigerungen oder als zumindest partiellen Ausgleich, wenn ein Betrieb in der Krise die Arbeitszeit reduziert. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall lehnt das ab und fordert stattdessen, tarifliche Sonderleistungen zu kürzen. Das wiederum will die Gewerkschaft nicht mitmachen.

Mehr als 29 000 Beschäftigte aus rund 150 Betrieben im ganzen Land beteiligten sich nach IG-Metall-Angaben am Freitag an Warnstreiks. Überwiegend gab es wegen Corona sogenannte Frühschluss-Aktionen, etwa bei Daimler, John Deere und Alstom (ehemals Bombardier) in Mannheim sowie bei BorgWarner in Heidelberg. dpa/jung