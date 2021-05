Warnstreik in K&U-Filialen

Mannheim/Region. Die Beschäftigten der K&U Bäckerei GmbH in Baden-Württemberg und Hessen treten im Laufe des heutigen Samstags, 8. Mai 2021, im Rahmen der Entgelttarifrunde für die Beschäftigten der EDEKA-Bäckerei K&U in den Warnstreik. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit, von denen auch der Aufruf stammt.

AdUnit urban-intext1

Alexander Münchow, Landesbezirkssekretär und Verhandlungsleiter weist auf den aktuellen Verhandlungsstand hin. Die Arbeitgeberseite hat beim zweiten Verhandlungstermin am 25. März 2021 ein für die Gewerkschaft mangelhaftes Angebot vorgelegt.

Nachdem sich die Beschäftigten bereits im April zu drei Kundgebungen in Reutlingen, Mannheim und Neuenburg versammelt haben um gegen „Krümellöhne und Zerschlagungspläne“ zu demonstrieren, folgt nun die nächste Aktionsstufe.

In Mannheim ist die Niederlassung in Neuostheim in der Seckenheimer Landstraße von den Streiks betroffen.

AdUnit urban-intext2