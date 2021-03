  Warnstreik bei Bopp&Reuther und VAG

Mannheim. Die Beschäftigten der Sicherheits- und Regelarmaturenherstellers Bopp&Reuther und ihres benachbarten Armaturenspezialisten VAG aus dem Stadtteil Mannheim-Waldhof haben am Mittwochmittag ihre Arbeit unterbrochen und an einer Kundgebung der IG Metall teilgenommen. Die Gewerkschaft sprach von etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nach der Kundgebung wurden die Beschäftigten aufgerufen, ihre Arbeit an diesem Nachmittag nicht wieder aufzunehmen, sondern bei einer "Frühschluss-Aktion" bis zum Ende ihrer Schicht nach Hause zu gehen. In den kommenden Tagen werden in verschiedenen Betrieben Mannheims und der Region weitere Warnstreiks stattfinden. Am Freitag plant die IG Metall erstmals einen Digitalen Warnsteik.

AdUnit urban-intext1

Auch in der vierten Runde der Tarifverhandlungen im Südwesten waren Arbeitgeber und Gewerkschaft am Dienstag ohne größere Annäherung auseinandergegangen. Ein fünfter Termin ist noch vor Ostern geplant.

Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld - entweder in Form von Lohnsteigerungen oder als zumindest partiellen Ausgleich, wenn ein Betrieb in der Krise die Arbeitszeit reduziert. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall lehnt das ab und fordert stattdessen, tarifliche Sonderleistungen zu kürzen. Das wiederum will die Gewerkschaft nicht mitmachen.