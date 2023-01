Wann kommt das 49-Euro-Ticket?

Berlin. Es ist ein zähes Ringen, das sich Bund, Länder, Verkehrsverbünde und -unternehmen derzeit liefern. Nachdem man sich auf der Zielgeraden des vergangenen Jahres auf die Finanzierung des sogenannten Deutschlandtickets, das als 49-Euro-Variante der Nachfolger des 9-Euro-Tickets werden soll, einigen konnte, rückt das Startdatum nun in immer weitere Ferne. Erst sollte das Ticket zum Jahresstart 2023 kommen, dann stand der 1. April im Raum. Zuletzt war vom 1. Mai die Rede, ehe Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) am vergangenen Wochenende auch dieses Datum infrage gestellt hatte.

Am Willen der Verkehrsunternehmen wird die Einführung des Deutschland-Tickets zum 1. Mai aber nicht scheitern, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) am Dienstag verlauten ließ. Vom Erfolg sind die Verkehrsunternehmen demnach überzeugt. „Wir erwarten uns einen Fahrgastzuwachs um 5,6 Millionen“, sagt VDV-Präsident Ingo Wortmann. Zusammen mit den bundesweit geschätzten 14 Millionen Zeitkarten würde dann jeder Vierte in Deutschland das neue 49-Euro-Ticket nutzen.

Doch auf dem Weg dahin sind noch einige, teils hohe Hürden zu überwinden, wie der Verband erläutert. Vergleichsweise einfach sollte der Sprung über die des europäischen Beihilferechts fallen. Die EU-Kommission muss die staatlichen Beihilfen für die Finanzierung des bundesweit geltenden Abos genehmigen. In dieser Woche soll es zwischen Kommission und Bundesregierung Gespräche geben. Ein Verbot erscheint unwahrscheinlich, da alle Unternehmen aus der EU gleichbehandelt werden.

Anbieter wollen Kompensation

Solange es keine Entscheidung der Kommission gibt, geht Vorbereitungszeit verloren. Denn erst wenn die Finanzierung klar ist, kann der Bund das Gesetz über die Regionalisierungsmittel für den Nahverkehr ändern und so den benötigten Ausgleich von Einnahmeausfällen für die Bus- und Bahnunternehmen verlässlich beschließen. Darauf pocht der VDV. „Wir brauchen eine verlässliche Rechtsgrundlage, sonst können wir das Ticket nicht verkaufen“, betont Wortmann.

Die Branche verlangt von Bund und Ländern auch, dass sie sich über dieses Jahr hinaus zu einer Kompensation möglicher Einnahmeausfälle durch das Deutschland-Ticket verpflichten. Zudem soll der Bund den Einheitstarif zentral genehmigen. Denn hier droht durch die föderale Struktur des Nahverkehrs eine zeitliche Verzögerung.

Die Verkehrsverbünde müssen sich den Tarif absegnen lassen. Dafür sind bundesweit Hunderte Regierungspräsidien zuständig. Spielen einige davon nicht mit, wird das 49-Euro-Ticket dort nicht eingeführt. Die Gefahr eines Flickenteppichs will der VDV durch eine zentrale Genehmigung des Tarifs durch den Bund ausschließen. Beim 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer wurde dies auch so gehandhabt.

Für die Fahrgäste ist ein anderer Streitpunkt zwischen Bund und Branche wichtig. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will ein rein digitales Deutschland-Ticket. Damit würde es keine Abos in Papierform geben, die Kontrolleuren in Bussen und Bahnen vorgezeigt werden können. Doch laut Wortmann verfügen vor allem Ältere oft nicht über ein Smartphone für den digitalen Fahrschein. „Wenn wir ab 1. Mai kein Papierticket ausgeben können, könnten wir nicht allen ein Ticket verkaufen“, warnt er.

Der VDV spricht sich daher für eine Übergangsfrist bis zum Jahresende aus. Ähnlich wie bei der vorläufigen BahnCard wollen die Unternehmen zunächst ein Ticket auf Papier ausgeben, dass nach und nach durch Chipkarten ersetzt werden soll. Auch hier steht eine Einigung noch aus. Derzeit arbeiten die Verkehrsunternehmen noch an der Ausgestaltung ihrer jeweiligen Tarifstruktur.