Wahlkampf an der Tankstelle

München/Berlin. Der Wahlkampf hat die Tankstellen erreicht. Spätestens seit Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei „Bild Live“ forderte, die Politik müsse bei mehr als zwei Euro pro Liter einschreiten, ist der Spritpreis Thema. Doch wie entstehen eigentlich die Kosten an der Zapfsäule?

Was müssen Autofahrer im Moment für Sprit bezahlen?

Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags lag Superbenzin der Sorte E10 bei 1,563 Euro, Diesel bei 1,394 Euro, wie der ADAC errechnet hat.

Woher kommt die Warnung vor zwei Euro pro Liter?

Anlass für die Aussagen waren unter anderem Medienberichte, dass die Spritpreise in den kommenden Jahren stark steigen könnten – wegen eines deutlich höheren CO2-Preises. Dieser könnte notwendig werden, damit der Verkehrssektor Klimaziele schafft. Doch ein stark steigender CO2-Preis ist alles andere als ausgemacht. So betonte ein Sprecher von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Mittwoch, Berichte über einen „Spritpreis-Schock“ seien unseriös. Auch andere Instrumente sind denkbar, um CO2-Emissionen im Verkehr zu senken: stärkere finanzielle Anreize, damit Menschen auf Busse und Bahnen umsteigen, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen oder ein noch einmal forcierter Ausbau der Elektromobilität und des Ladenetzes.

Wie setzt sich der Spritpreis zusammen?

Laut Mineralölwirtschaftsverband (MWV) machen Steuern mehr als die Hälfte des Benzinpreises und fast die Hälfte des Dieselpreises aus. Beim aktuellen Preisniveau sind es bei Superbenzin 65,45 Cent Energiesteuer und rund 25 Cent Mehrwertsteuer. Der Rest sind der Preis für das Produkt, die Kosten für Transport und Verkauf sowie der Gewinn von Tankstellen und Mineralölwirtschaft. Seit Jahresbeginn ist ein CO2-Preis hinzugekommen.

Welche Rolle spielt der CO2-Preis?

Derzeit kostet die Emission einer Tonne Kohlendioxid (CO2) 25 Euro. Bei reinem Superbenzin macht das laut MWV gut 6,6 Cent je Liter aus, bei reinem Diesel knapp 7,9 Cent – jeweils inklusive Mehrwertsteuer. Wird Biokraftstoff beigemischt, ist es etwas weniger. Wird der CO2-Preis bis 2025 wie geplant auf 55 Euro pro Tonne angehoben, macht er bei reinem Superbenzin rund 14,6 Cent je Liter aus, bei Diesel rund 17,3 Cent.

Was kann die Politik bei steigenden Spritpreisen tun?

Wie eine von Scheuer ins Spiel gebrachte mögliche „Spritpreisbremse“ aussehen könnte, ist völlig unklar. Die Politik könnte die Energiesteuer senken – die gehört aber zu den wichtigsten Bundessteuern mit Milliardeneinnahmen. Generell wäre zur Entlastung auch eine höhere Pendlerpauschale möglich. dpa