VW-Konzern verbucht Rekordplus

Wolfsburg. Beflügelt von stark zunehmenden Autoverkäufen hat der Volkswagen-Konzern in der ersten Jahreshälfte einen so hohen Gewinn im laufenden Geschäft einfahren können wie noch nie. Wie die Wolfsburger am Donnerstag berichteten, erreichte das Betriebsergebnis einen Rekordwert von knapp 11,4 Milliarden Euro. Dabei seien die Rahmenbedingungen „weiterhin herausfordernd“ – gemeint ist damit vor allem die anhaltende Versorgungskrise bei wichtigen Chip-Bauteilen.

Volkswagen lieferte im ersten Halbjahr gut fünf Millionen Autos aus. © dpa

Die direkten Folgen der Corona-Verkaufseinbrüche sowie Händler- und Werksschließungen aus dem Frühling 2020 konnte die größte europäische Autogruppe weiter abstreifen. Zur Mitte des vorigen Jahres hatte ein operativer Verlust von 1,5 Milliarden Euro in der Bilanz gestanden, vor allem das zweite Quartal hatte heftig eingeschlagen. Diesmal ist der Ertrag auch vor Steuern bereits höher als im Gesamtjahr 2020. Rechnet man diese ein, blieben VW von Januar bis Juni 8,4 Milliarden Euro – nach roten Zahlen von gut einer Milliarde Euro im Vorjahr.

Ein wesentlicher Treiber ist, dass sich die aufgestaute Nachfrage aus der ersten Pandemie-Welle nun in Verkäufe umsetzt. Dabei profitieren Autohersteller auch von staatlichen Wirtschaftshilfen – ihnen kommen vor allem Prämien für E- und Hybridwagen zugute. Der Umsatz im Konzern wuchs um über ein Drittel auf rund 130 Milliarden Euro, die Auslieferungen legten um 28 Prozent auf gut fünf Millionen Fahrzeuge zu. dpa