Wolfsburg/Ingolstadt. Der VW-Konzern verlangt im Zusammenhang mit dem Dieselskandal Schadenersatz von seinem früheren Chef Martin Winterkorn (Bild links) und von Ex-Audi-Chef Rupert Stadler (Bild rechts). Mit dem Beschluss des Aufsichtsrats in Wolfsburg enden jahrelange Untersuchungen, die neben der Aufarbeitung der Abgasaffäre vor vielen Straf- und Zivilgerichten auch intern angeschoben worden waren. Welche konkreten Summen von den zwei Managern verlangt werden könnten, steht bisher noch nicht fest. Die Kontrolleure gaben ihre Entscheidung über die Regressforderungen am Freitag bekannt. Vorausgegangen waren mehrtägige Beratungen mit der Kanzlei Gleiss Lutz, die der Aufsichtsrat mit dem Fall beauftragt hatte. Die Juristen sicherten 65 Petabyte – umgerechnet 65 000 Tera- oder 65 Millionen Gigabyte – an Daten sowie mehr als 480 Millionen Dokumente, von denen 1,6 Millionen als relevant eingestuft wurden.

Darüber hinaus führten Anwälte 1550 Interviews und Vernehmungen. VW sprach von der „umfangreichsten Untersuchung in einem Unternehmen in der deutschen Wirtschaftsgeschichte“. Das Ergebnis: Winterkorn und Stadler sollen wegen Verletzungen der aktienrechtlichen Sorgfaltspflicht Schadenersatz zahlen.

Winterkorn beteuerte umgehend, er habe sich vor dem Bekanntwerden der Dieselaffäre korrekt verhalten. Über seine Anwälte teilte er mit, „alles Erforderliche getan und nichts unterlassen zu haben, was dazu geführt hätte, den entstandenen Schaden zu vermeiden oder geringer zu halten“. Stadler wollte sich nicht äußern.

„Dieselgate“ war Ende September 2015 aufgeflogen. Der Skandal stürzte VW in die tiefste Krise seiner Geschichte und führte auch zu einem Verlust an Vertrauen in weite Teile der Autoindustrie. Der Konzern stieß daraufhin eine Analyse von Schäden und Verantwortlichkeiten an. Außerdem sollen Investitionen in die E-Mobilität und flachere Hierarchien demonstrieren, dass sich VW gewandelt hat. Doch juristische Klärungen dauern in zahlreichen Ländern an. dpa (Bilder: dpa)