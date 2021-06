VR Bank stoppt Fusion

Speyer. Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz mit Sitz in Speyer will ihr Geschäftsgebiet durch eine Fusion mit der kleinen Raiffeisenbank Freinsheim arrondieren. Das ebenfalls in den Blick genommene Zusammengehen mit der VR Bank Mittelhardt im Kreis Bad Dürkheim ist allerdings gestoppt. Ein einheitliches Geschäftsgebiet an der Weinstraße von Grünstadt über Bad Dürkheim bis nach Neustadt, die der Vorstandsvorsitzende Rudolf Müller gerne gesehen hätte, ist damit vom Tisch. Damit bleibt es dort bei Überschneidungen in mehreren Ortschaften. „Welchen Sinn macht es, in einem relativ überschaubaren Landkreis zwei genossenschaftliche Institute mit identischen Geschäftsmodellen konkurrieren zu lassen, statt die Kräfte zu bündeln?“, fragte Müller bei der virtuellen Vertreterversammlung am Dienstagabend.

AdUnit urban-intext1

Wirtschaftlich ist die Bank gesund. Die Bilanzsumme stieg um 8,3 Prozent auf jetzt 5,5 Milliarden Euro. Der Kreditbestand wuchs um 8,7 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss sank leicht um 300 000 Euro auf 9,1 Millionen Euro. Die Dividende liegt bei 2,5 Prozent, die Rücklagen steigen um 8,3 auf jetzt 570 Millionen Euro. jüg