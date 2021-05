Vorstand neu besetzt

Heidelberg/München. Das Heidelberger Fintech-Unternehmen Unzer hat seinen Vorstandspool neu aufgestellt. Jacob von Ingelheim ist der neue Chief Financial & Risk Officer (CFRO), was so viel bedeutet wie der Finanz- und Risikomanager. Das teilte Unzer am Montag mit. Von Ingelheim folgt auf Axel Rebien, der zuvor Finanzvorstand bei Unzer war und nun den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernommen hat. Von Ingelheim hatte zuletzt bei den Zahlungsdienstleistern Klarna, SOFORT GmbH und Billpay GmbH in Management-Positionen gearbeitet. Der 40-Jährige wird zukünftig im Münchner Office von Unzer tätig sein, wie Unzer mitteilte.

AdUnit urban-intext1

© obs

Unzer ist eine schnell wachsende Plattform für den internationalen Zahlungsverkehr. Das Unternehmen wurde 2003 als Heidelpay gegründet und stellt sich aufgrund seines schnellen Wachstums momentan neu auf. Erst kürzlich hatte Unzer Sebastian Wenzel als neuen Vice President Group Marketing sowie Robert Bueninck als Chief Commercial Officer vorgestellt. Weitere Spitzenpositionen sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden, heißt es. jor (Bild: Unzer)