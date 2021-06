Vorstand ausgetauscht

Tübingen. Wieder gibt es einen Wechsel im Vorstand des Tübinger Impfstoffherstellers Curevac. Dem Unternehmen zufolge wird Malte Greune der neue Chief Operating Officer – also der Chef für das operative Geschäft. Das teilte Curevac am Mittwoch mit. Demnach wird er in dieser Position den Vorstand verstärken und unter anderem die klinischen und kommerziellen Produktionstätigkeiten von Curevac leiten.

Greune war bis Ende 2020 Geschäftsführer der pharmazeutischen Fertigung von Sanofi in Deutschland und fast zehn Jahre bei dem französischen Pharmakonzern in verschiedenen Management-Positionen tätig. Zuvor hatte er verschiedene Führungsposition auch bei anderen Pharmaunternehmen.

Florian von der Mülbe, Mitgründer und bisher Produktionsvorstand von Curevac, verlässt den Curevac-Vorstand zudem. Er will künftig mehr Energie in die Erweiterung und die beschleunigte Entwicklung des RNA-Druckers stecken. Curevac arbeitet zusammen mit der Tesla-Tochter Grohmann im rheinland-pfälzischen Prüm an den sogenannten Druckern. Damit will man auf Grundlage von Boten-RNA (mRNA), auf der die Impfstoffe von Curevac basieren, mobil und automatisch RNA-Impfstoffe und -Therapeutika herstellen.

Greune wird die Position von von der Mülbe im Vorstand übernehmen. jor

