Vor allem Gutverdiener profitieren

Berlin. Das Niveau der gesetzlichen Rente in Deutschland wird in den kommenden Jahren spürbar sinken. Um die Lücke in der Altersversorgung anderweitig zu schließen, hat die Politik vor 20 Jahren den Zugang zur Betriebsrente erleichtert. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben seit 2002 einen Rechtsanspruch, einen Teil ihres Verdienstes in eine betriebliche Altersvorsorge umzuwandeln. Bei dieser sogenannten Entgeltumwandlung wird Bruttolohn vom Arbeitgeber einbehalten und in eine betriebliche Altersvorsorge einbezahlt. Das können Pensionskassen oder Lebensversicherungen sein.

Doch wie eine Studie zeigt, wird diese Möglichkeit nicht von allen Beschäftigten gleichermaßen genutzt. Vor allem von Geringverdienern – also jener Einkommensgruppe, die am ehesten von Altersarmut bedroht ist – wird sie kaum in Anspruch genommen. Laut der Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nutzen die Gehaltsumwandlung stattdessen vor allem diejenigen, die im Alter meist ohnehin finanziell besser gestellt sind: gut verdienende, westdeutsche Männer mit einem hohen Bildungsabschluss.

Grundlage der Studie ist die amtliche Verdienststrukturerhebung. Hierfür wurden deutschlandweit knapp 70 000 Betriebe detailliert zu rund einer Million Arbeitsverhältnisse befragt. Zwar stammen die Zahlen von 2014, es sind dennoch die bislang jüngsten Daten zu diesem Thema, wie Johannes Geyer, DIW-Forscher und einer der beiden Macher der Studie, erklärt.

Kaum Spielraum beim Einkommen

Es sei auch nicht davon auszugehen, dass sich in den zurückliegenden Jahren in der Tendenz Wesentliches bei der Entgeltumwandlung verändert hat, sagte Geyer unserer Redaktion. Im Gegenteil. „Ich würde eher vermuten, dass die Zahlen stagnieren oder sich verschlechtert haben. Denn während die Gesamtbeschäftigung in Deutschland zugenommen hat, ist bei der betrieblichen Altersvorsorge zumindest für die letzten Jahre nicht im selben Maße eine Zunahme zu sehen“, betont der Wirtschaftsforscher.

Er sieht eine ganze Reihe von Gründen für die Entwicklungen, die seine Studie offenlegt. Geringverdiener etwa hätten oft ein zu niedriges Bruttoeinkommen, um davon noch etwas abzuzweigen. „Wer 1600 Euro im Monat verdient, hat Schwierigkeiten, damit über die Runden zu kommen. Da bleibt kaum Spielraum, um finanziell fürs Alter vorzusorgen“, sagt Geyer. Das sei bei Gutverdienern anders. Viele Beschäftigte mit hohem Einkommen arbeiteten zudem in tarifgebundenen, großen Unternehmen. Dort sei betriebliche Altersvorsorge stärker verankert.

Der DIW-Auswertung zufolge liegt die Inanspruchnahme der Entgeltumwandlung in der Privatwirtschaft bundesweit gerade einmal bei 18,7 Prozent. Im Osten liegt die Verbreitung mit 15,7 Prozent beinahe vier Prozentpunkte unter der im Westen von 19,3 Prozent. Der Anteil bei Männern ist bundesweit (21,3 Prozent) deutlich höher als bei Frauen (15,8). Im Schnitt wurden zuletzt pro Jahr rund 1300 Euro des Bruttolohns als Entgeltumwandlung in die betriebliche Rentenkasse gezahlt, also knapp 110 Euro im Monat.

Gastgewerbe rangiert am Schluss

Unterschiede gibt es je nach Branche. Banken und Versicherungen etwa haben mit 54 Prozent der weiblichen und 60 Prozent der männlichen Beschäftigten die höchste Verbreitung der Entgeltumwandlung. „Am Ende der Skala“ befinde sich dagegen das Gastgewerbe mit knapp fünf Prozent, heißt es in der Studie.

Die große Koalition hat zwar im Jahr 2017 mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz versucht, diese Alterssicherung attraktiver zu machen. So müssen Arbeitgeber seit Anfang 2019 das Sparvorhaben ihrer Beschäftigten bei Neuverträgen mit 15 Prozent des Umwandlungsbetrags unterstützen. Ab 2022 soll der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss auch für alle bestehenden Vereinbarungen zur Gehaltsumwandlung gelten. DIW-Forscher Geyer glaubt jedoch nicht, dass damit das System der Betriebsrente verbessert wird. Er plädiert für eine Versicherungspflicht für Beschäftigte und Arbeitnehmer, sich an einer Altersvorsorge zu beteiligen.

Auch der SPD-Rentenpolitiker im Bundestag, Ralf Kapschack, zeigt sich ernüchtert. Es gebe gute Werkzeuge zu einer besseren Nutzung der Entgeltumwandlung, doch „leider wird davon bisher noch nicht hinreichend Gebrauch gemacht“, sagt Kapschack auf Anfrage. Die DIW-Studie zeige: „Wer mehr Geld hat, kann mehr sparen.“ Er schlägt nun freiwillige Zusatzbeiträge von Beschäftigten und am besten auch von Arbeitgebern an die gesetzliche Rentenversicherung vor. Diese Zahlungen sollten nicht in die Umlage, sondern in einen separaten Vorsorgefonds fließen. So könne man „eine unkomplizierte Alternative zur Entgeltumwandlung schaffen“. Nur: Auch dieses Modell wäre eben wieder freiwillig.