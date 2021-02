Mannheim. Auftritte von Matthias Hoffmann (Bild) vor Gericht sind keine Seltenheit – aber das Hauptverfahren vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Mannheimer Landgerichts dürfte dem früheren Mannheimer Konzertveranstalter besonders schwer zugesetzt haben. Nach dem Urteil wegen Insolvenzverschleppung droht ihm eine Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren. Und: Hoffmann ist seit Dienstag kein freier Mann mehr, obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.

Der Überraschungscoup

Damit hatte der Angeklagte offensichtlich nicht gerechnet. Er wirkte ziemlich angefasst, als während der Urteilsbegründung plötzlich mehrere Justizvollzugsbeamte auftauchten. Ein Überraschungscoup des Vorsitzenden Richters Ulrich Bunk. Jedem im Gerichtssaal war klar, was das zu bedeuten hatte: Bunk ließ den Haftbefehl nach Ende der Hauptverhandlung vollstrecken. Er begründete die Anordnung der Untersuchungshaft mit der Fluchtgefahr des Verurteilten. Der 69-Jährige wurde abgeführt und im Gefangenentransporter in die JVA Mannheim gefahren. Die Verteidigung hatte zuvor Einspruch gegen den Haftbefehl eingelegt, über den das Oberlandesgericht Karlsruhe zu befinden hat.

Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass Hoffmann 2014 die Insolvenz der Afrika! Zirkus-und Veranstaltungs-GmbH & Co. KG verschleppte. Außerdem entnahm Hoffmann dem Firmenkonto insgesamt rund 1,5 Millionen Euro, mit denen er viele offene Rechnungen beglich, die in keinem Zusammenhang zur Afrika!-Gesellschaft standen – zum Beispiel Steuerschulden. Diese Bankrott-Taten – insgesamt 32 – führten zur Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens. Und die Gläubiger blieben nach Bunks Ausführungen durch Hoffmanns kriminelle Energie auf ihren Forderungen sitzen.

Mit dem Urteil ist der juristische Streit aber noch nicht erledigt. Der Kölner Rechtsanwalt Ulrich Sommer arbeitet „schon seit Monaten an der Revision“ vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe, wie er dieser Redaktion sagte. Sommer hatte bereits in seinem Plädoyer am Donnerstag klargestellt, dass er das Verfahren als unfair betrachtet und deshalb einen Generalangriff auf den Vorsitzenden Richter gestartet sowie einen Freispruch gefordert.

Vergebens. Die Kammer folgte am Dienstag beim Strafmaß im Wesentlichen dem Plädoyer des Staatsanwalts Alexander Oberdiek. Mit einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten blieb das Gericht nur vier Monate unter dem Antrag der Anklage. In die Gesamtstrafe wurden frühere Geldstrafen nachträglich einbezogen.

Die Kammer räumte Hoffmann allerdings einen Strafrabatt von zwei Monaten ein. Diese gelten wegen der langen Verfahrenszeit als vollstreckt. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung von 825 000 Euro aus Hoffmanns Privatvermögen an. Es handelt sich dabei um einen Großteil der Steuerschulden, die Hoffmann mit Geldern der Afrika!-GmbH bezahlt hatte.

Das harte Urteil kommt nicht von ungefähr. Bunk sieht in Hoffmann einen klassischen Wiederholungstäter. Er sei „mehrfach einschlägig vorbestraft“. Allerdings ließ Bunk auch strafmildernde Gründe gelten: Das Alter von fast 70 Jahren, das die „Haftempfindlichkeit“ erhöhe; dass die Vergehen schon lange zurückliegen (2014); und dass die Veranstaltungsbranche nach Bunks Einschätzung „besonders gefahrgeneigt“ ist.

Das Landgericht hat Hoffmann verurteilt, obwohl er gar nicht als Geschäftsführer der Afrika!-Gesellschaft ins Handelsregister eingetragen war. Diese Funktion übte Hoffmanns Ehefrau aus. Deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen Faiza Hoffmann wegen Insolvenzverschleppung. Diese hat sich der Strafverfolgung entzogen – gegen sie liegt ein Haftbefehl vor, der nicht vollstreckt werden kann. Faiza Hoffmann hält sich in Kenia auf. Womöglich sah der Vorsitzende Richter Bunk auch deshalb akute Fluchtgefahr bei Matthias Hoffmann.

Kein Ersatz-Täter

Hoffmann ist für die Justiz aber kein Ersatz-Täter. Als sogenannter faktischer Geschäftsführer traf er demnach die wichtigsten Entscheidungen und ist deshalb haftbar zu machen. Bunk wirft dem Ehepaar ein Verschleierungsmanöver vor. Faiza Hoffmann behauptete in einem Schreiben ans Gericht, sie habe das Sagen gehabt, ihr Ehemann habe ihr dagegen nur beim Marketing geholfen. Und natürlich seien beide völlig unschuldig. Für Bunk und die Kammer sind das alles Märchen.