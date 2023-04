Viele zu Verzicht bereit

Berlin. Zwei von drei Deutschen sind laut einer Umfrage zu Einschränkungen für den Klimaschutz bereit. In der Yougov-Befragung für die „Welt am Sonntag“ äußerten sich 68 Prozent entsprechend. Hingegen gaben 19 Prozent an, generell nicht bereit zu sein, für die Erreichung von Klimaschutzzielen auf etwas zu verzichten. 13 Prozent wollten sich nicht äußern. 43 Prozent gaben an, bereit zu sein, weniger zu fliegen. 40 Prozent würden laut Umfrage weniger heizen. 27 Prozent gaben an, gegebenenfalls ihre Ernährung umzustellen. Am geringsten ist die Bereitschaft zum Verzicht beim Auto: 13 Prozent der Befragten würden den eigenen Pkw abschaffen. dpa

