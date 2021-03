Berlin/Mannheim. Verzweiflung, Fassungslosigkeit, Wut. Das Verständnis ganzer Wirtschaftszweige für die Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis zum 18. April ist aufgebraucht, daraus machten die meisten Branchenvertreter am Dienstag keinen Hehl. Vor allem die Art und Weise, wie Bund und Länder nach dem Sitzungsmarathon die Maßnahmen verkündeten, stößt vielen übel auf. „Wie kann man stundenlang über Mallorca reden, wenn im Handel und in der Hotel-Branche täglich Existenzen zerstört werden?“, sagte Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), dieser Redaktion.

Resignation ist bereits beim Mittelstand eingekehrt. Die Verschärfung und Verlängerung des Lockdowns bedeute „für viele Unternehmen das sichere Aus“, sagte Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt im Bundesverband mittelständische Wirtschaft. „Damit gehen nicht nur Arbeits- und Ausbildungsplätze in großer Zahl verloren, ganze Branchen wie Beherbergung und Gastronomie nähern sich so einem wirtschaftlichen Totalschaden.“

Rätseln über „Ruhe-Tage“

„Viele Betriebe sind verzweifelt, weil ihnen die Öffnungsperspektive genommen wurde oder sie nach der kurzzeitigen Öffnung wieder in den Lockdown geschickt werden. Für Kopfschütteln sorgt die noch völlig offene konkrete Ausgestaltung der ,Ruhetage’ über Ostern“, sagte Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar.

Bei der IHK Darmstadt meldeten sich nach eigenen Angaben am Dienstag viele Betriebe, die nicht wussten, was das genau für sie bedeute. Leider erschöpfe sich der Corona-Beschluss „wieder in Verboten, Appellen und der Hoffnung, dass im Sommer alles besser wird“, kritisierte Kammerpräsident Matthias Martiné. Oft haben Unternehmen und Verbände in den vergangenen Wochen ihre Wut zum Ausdruck gebracht. Sie schrieben Brandbriefe an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), erarbeiteten Öffnungskonzepte, demonstrierten. Doch die Wut weicht zunehmend der Hoffnungslosigkeit, das wurde nach Bekanntwerden der Beschlüsse schnell deutlich.

Das Handwerk hält mittlerweile einen „breitflächigen Betriebe-Kollaps“ für wahrscheinlich, beim Deutschen Tourismusverband vermisst man einen Plan oder zumindest ein kleines Signal, wie es weitergehen könnte.

Wieder andere Branchen werden schlichtweg ignoriert. Als vor drei Wochen Bund und Länder einen Stufenplan vorstellten, wer unter welchen Bedingungen wann öffnen kann, gab es für Gastronomie, Kultur und Veranstaltungen noch keine Aussagen. Über sie sollte am Montag entschieden werden. Am Ende tauchten die Worte Kultur und Veranstaltungen nicht einmal im Beschluss auf. Bei der Gastronomie hieß es lediglich: Soweit Außengastronomie geöffnet sei, werde diese über Ostern geschlossen. Eine Perspektive? Fehlanzeige.

„Für viele ist die Hoffnung längst geschwunden“, berichtet Jens Michow, Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Große Veranstalter würden bereits überlegen, Veranstaltungen für 2022 abzusagen. Zudem hapere es bei den Hilfszahlungen. Geschlossene Geschäfte setzen unterdessen auch viele Beschäftigte unter Druck. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi forderten daher am Dienstag die Einführung eines branchenunabhängigen Mindestkurzarbeitergelds in Höhe von 1200 Euro pro Monat. Eine Aussicht auf Erfolg hat diese Forderung aber kaum.

Dafür kam die Politik der Wirtschaft in zwei anderen Punkten entgegen: Zum einen soll ein „ergänzendes Hilfsinstrument“ entwickelt werden, um Unternehmen, die lange von Schließungen betroffen sind, zu helfen. Wie das konkret aussehen soll, ist unklar. Zum anderen ist eine verpflichtende Teststrategie vom Tisch. Bund und Länder konnten sich lediglich darauf einigen, die Unternehmen um eine „Selbstverpflichtung“ zu bitten. Sollte im April festgestellt werden, dass nicht genug Firmen mitmachen, könnte es doch noch zur Test-Pflicht kommen.

„Gesamtschaden überschaubar“

„Ich bin skeptisch, ob Selbstverpflichtungen noch ausreichen“, sagte Monika Schnitzer, Mitglied im Sachverständigenrat, besser bekannt als „Wirtschaftsweise“, unserer Redaktion. Die Lehrstuhlinhaberin für Komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München versteht den Appell als „Warnschuss“. Sie hofft, dass die Betriebe die Aufforderung zum Testen ernst nehmen.

Konjunkturell werde der verlängerte Lockdown das erwartete Wachstum zwar leicht dämpfen, der gesamtwirtschaftliche Schaden sei aber überschaubar, sagte die „Wirtschaftsweise“. Für die betroffenen Branchen aber seien die Schließungen hart, sagte Schnitzer. Zumal diese Branchen womöglich weniger von Nachholeffekten profitieren, wenn der Lockdown endet. „Natürlich werden die Menschen wieder ins Restaurant gehen. Aber sie werden nicht doppelt so oft gehen“, meint Schnitzer. (mit tat)