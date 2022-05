Verzicht auf Negativzinsen

Rhein-Neckar. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord verlangt ab 1. Juni im Privatkundenbereich keine Negativzinsen mehr. Wie die Bank am Mittwoch mitteilt, reagiert die Sparkasse damit auf „die positive Zinsentwicklung an den Kapitalmärkten und gibt diese an ihre Kundinnen und Kunden weiter“. Bisher müssen Privatkundinnen und -kunden Negativzinsen zahlen, wenn sie mehr als 100 000 Euro bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord verwahren. Das galt für Neukunden. Mit Bestandskunden habe man individuelle Vereinbarungen getroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stefan Kleiber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord, freut sich, dass gerade im Jubiläumsjahr der Sparkasse Rhein Neckar Nord eine Trendwende in der Zinspolitik erkennbar sei, heißt es in der Pressemitteilung. Die VR Bank Rhein Neckar hat bereits verkündet, ab Juni dieses sogenannte Verwahrentgelt nicht mehr zu erheben.

Viele warten noch auf EZB

Viele Institute in der Region, etwa in Südhessen sind aber noch zurückhaltend mit dem Verzicht auf das Verwahrentgelt. Sie wollen die Entscheidung der der Europäischen Zentralbank (EZB) abwarten. Die Linie hatte zu Wochenbeginn EZB-Präsidentin Christine Lagarde vorgegeben, indem sie bis zum Spätsommer ein Ende der negativen Leitzinsen in Aussicht stellte. Da der Satz für Bankeinlagen bei der EZB gegenwärtig minus 0,5 Prozent beträgt, ergibt sich aus dem Vorschlag Lagardes ein eher gemächliches Straffungstempo mit kleinen Zinsschritten um je 0,25 Prozentpunkten, beginnend wohl ab Juli.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dieses Vorgehen reicht einigen Notenbankern aber nicht aus. Am deutlichsten wurden die Notenbankchefs von Österreich, den Niederlanden und Lettlands. Österreichs erster Währungshüter Robert Holzmann etwa spricht sich für einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte im Juli aus. tboe/dpa