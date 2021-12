Verwirrung um Kosten

Mannheim. Die Mannheimer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WISTA hat die im Artikel „Die Region behält ihre Flughäfen“ (10. Dezember) genannten Kosten ihres Gutachtens im Auftrag der Flugplatzbetreibergesellschaften FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH und Rhein-Neckar Flugplatz GmbH sowie des Verbands Region Rhein-Neckar korrigiert. Diese belaufen sich demnach auf „rund 20 000 Euro“. FSL-Geschäftsführer Roland Kern hatte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz von 50 000 Euro gesprochen. Diese Summe war, wie er am Freitag auf Anfrage mitteilte, ursprünglich eingeplant gewesen, es sei aber weniger benötigt worden. was

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1