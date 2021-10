Vernunftehe statt Liebesheirat

Mannheim. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar sammelt schon jetzt Ideen für das bevorstehende Jubiläum der Fusion von Mannheim und Heidelberg: Auch wenn der Zusammenschluss als Wegbereiter einer wirtschaftlich vernetzten Metropolregion im Januar 1973 vollzogen wurde, so gab es am 21. Oktober vor 50 Jahren in Heidelberg das entscheidende „Ja“. Und dies war keineswegs selbstverständlich. Die IHK der altehrwürdigen Stadt an der Bergstraße hatte sich lange gegen eine Verschmelzung gewehrt – aus Furcht, von Mannheimer Industrieunternehmen dominiert zu werden.

Die zwei Traditionskammern bringen in die Fusion Geschichtsträchtiges ein: So gilt der 1861 in Heidelberg veranstaltete Handelstag mit Vertretern des Deutschen Zollvereins als Urzelle der heutigen Spitzenorganisation „Deutscher Industrie- und Handelskammertag“ (DIHK). Die IHK Mannheim kann sich rühmen, früh global gedacht zu haben: 1880 wendet sie sich mit einer Denkschrift „über die Einrichtung deutscher Handelskammern im Auslande“ an das damalige Reichsamt des Innern. Die Wirtschaftsvertretung der Zwei-Flüsse-Stadt hat sich außerdem für freien Handel auch zu Wasser eingesetzt – was 1868 in die „Mannheimer Rheinschifffahrtsakte“ mündet. Als erste Präsidenten der IHK Rhein-Neckar wirken zwei bedeutende Wirtschaftsmänner: Hans Reuther, Gesellschafter des Mannheimer Maschinenbauunternehmens Bopp & Reuther, und Wilhelm Koch, langjähriges Vorstandsmitglied der Portland Zementwerke Heidelberg. Zur IHK Rhein-Neckar gehören Mannheim und Heidelberg sowie die Landkreise Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald. Die Vollversammlung als „Parlament der Wirtschaft“ setzt sich aus 82 Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen. wam

Der inzwischen 87-jährige Wirtschaftsmann Jörg Müller (kleines Bild), dessen Name für das in Meckenheim ansässige Familienunternehmen „KM Zündholz“ steht, erinnert sich noch gut an hitzige Debatten: „Heidelberg samt Hinterland waren von mittelständischen Firmen geprägt, während Mannheim mit Großunternehmen wie BBC oder Bopp & Reuther eine völlig andere Struktur hatte.“ Jörg Müller gehörte zu den „aufmüpfigen“ Wirtschaftsjunioren, die vehement dafür plädierten, Fusionspläne nicht einfach abzunicken.

Sorge und Stolz

Zu der Sorge, von der damals noch industrielastigen Wirtschaftsvertretung der benachbarten Großstadt vereinnahmt zu werden, gesellte sich der Stolz auf die nach dem Krieg zurückerkämpfte Eigenständigkeit – und die sollte nicht wieder eingebüßt werden. Die IHK Heidelberg war nämlich 1933 zwangsweise in eine Badische Handelskammer mit Sitz in Karlsruhe und Mannheim überführt worden. 1945 wollten zwar Wirtschaftsvertreter der Quadratstadt an der bisherigen Organisationsstruktur festhalten, gleichwohl verfügte die US-Militärregierung getrennte Kammern.

Als zweieinhalb Jahrzehnte später das baden-württembergische Wirtschaftsministerium mit Blick auf die angeschobene Verwaltungs-und Gebietsreform eine Fusion forderte, hatte sich die Situation komplett gewandelt: Das Nachkriegswirtschaftswunder war Geschichte. Vielmehr lahmte die Konjunktur, stiegen Arbeitslosenzahlen, fehlten Lehrstellen, braute sich die schon bald als Schock empfundene Ölkrise zusammen. Obendrein sollte der „Club of Rome“ das „Ende des Wachstums“, verknüpft mit beschleunigter Umweltzerstörung, diagnostizieren. Angesichts dieses Szenarios Anfang der 1970er galt es für die Kammern in Mannheim und Heidelberg, Kräfte zu bündeln, gemeinsam neue Konzepte zu entwickeln. „Und das gelang auf Augenhöhe“, erinnert sich Jörg Müller, der 32 Jahre der Vollversammlung angehörte, von 1978 bis 2005 als Vizepräsident der fusionierten IHK wirkte und bis heute als Ehrenmitglied im Präsidium sitzt.

Weil sich die Wirtschaftskrise damals dramatisch auf den Ausbildungsmarkt auswirkte, in den geburtenstarke Jahrgänge drängten, begann die IHK Rhein-Neckar Lehrverbünde zu initiieren und auch überbetriebliche Ausbildungswerkstätten zu fördern. Beispielsweise gehörte sie im Odenwald-Städtchen Buchen neben neun regionalen Firmen der Metall- und Elektroindustrie zu den Gründungsmitgliedern einer solchen (als gemeinnütziger Verein) betriebenen Lehreinrichtung. Heute schicken dorthin mehr als 50 Unternehmen ihre „Azubis“. Und die 1974 mit Partnern aus Industrie, Handel und Versicherungsbranche als Pilotprojekt gestartete Mannheimer Berufsakademie bewährte sich – wovon die daraus hervorgegangene Duale Hochschule Baden-Württemberg kündet.

Gemeinsame Kooperationsmarke

Der Schulterschluss von Mannheim und Heidelberg sollte schon bald Kontakte wie Kooperationen mit angrenzenden Kammern intensivieren. Bis die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz einen Staatsvertrag zur Metropolregion Rhein-Neckar unterzeichneten, sollte es freilich bis 2005 dauern. Dabei hatte sich der Mannheimer Unternehmer und IHK-Präsident Hans Reuther schon anlässlich der Kammerfusion für eine ordnungspolitische Einheit des Rhein-Neckar-Raums ohne „widersinnige Rheingrenze“ eingesetzt.

Rückblickend beurteilt Zeitzeuge Jörg Müller den Schulterschluss als „unerlässlichen Schritt“. Und Präsident Manfred Schnabel wertet diesen als Voraussetzung, dass die IHK Rhein-Neckar mit heute mehr als 70 000 Mitgliedsunternehmen jene Größe bietet, um die vielfältigen Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können: „Seit 2019 gelingt uns Kammern der Region, gemeinsam unter der Kooperationsmarke IHK Metropolregion Rhein-Neckar den Interessen der Wirtschaft noch stärker Gehör zu verschaffen.“ Es gibt also viele Gründe, im Januar 2023 das Jubiläum der Fusion zu feiern.