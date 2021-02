Karlsruhe. Verbraucher haben beim Auto-Leasing mit Kilometerabrechnung kein Widerrufsrecht. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem Musterfall entschieden. Ein solcher Leasingvertrag erfülle nicht die einschlägigen Voraussetzungen, sagte die Vorsitzende Richterin Karin Milger bei der Urteilsverkündung am Mittwoch.

Damit geht die Strategie einiger Anwälte nicht auf, Mandanten über einen „Widerrufsjoker“ noch nach Jahren aus ihrem Leasingvertrag zu verhelfen. Laut BGH ist bei Gerichten aktuell eine Vielzahl ähnlicher Verfahren anhängig. Beim zweiten Leasing-Modell, der Restwert-Garantie, ist unumstritten, dass ein Widerruf möglich ist. dpa