USA und China nehmen im Handelskrieg Kontakt auf

Peking/Washington. Erstmals seit der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Joe Biden haben die Unterhändler der USA und Chinas in ihrem andauernden Handelskrieg miteinander Kontakt aufgenommen. Die neue US-Handelsbeauftragte Katherine Tai sprach mit Chinas Vizepremier Liu He, wie in Peking und Washington mitgeteilt wurde. „Beide Seiten hatten einen offenen, pragmatischen und konstruktiven Austausch“, berichtete Chinas Handelsministerium.

„Freimütiger“ Dialog

Ähnlich sprach das Büro der US-Handelsbeauftragten von einem „freimütigen“ Dialog. Eine solche Wortwahl deutet in der diplomatischen Sprache meist auf Meinungsverschiedenheiten hin. Beide Seiten unterstrichen nach übereinstimmenden Angaben die Bedeutung der Handelsbeziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften, die sich seit drei Jahren einen Handelskrieg liefern.

In dem „einführenden virtuellen Treffen“ habe Tai über die Handelspolitik der Biden-Regierung „mit Arbeitern im Mittelpunkt“ sowie über die „laufende Überprüfung“ ihrer Handelsbeziehungen mit China gesprochen, so die Mitteilung der Handelsbeauftragten. Beide Spitzenpolitiker vereinbarten, ihre Diskussionen in Zukunft fortzusetzen, hieß es weiter.

Die neue Regierung von Joe Biden begreift China als größten Konkurrenten und hat angedeutet, ebenfalls einen harten Kurs gegenüber Peking verfolgen zu wollen – allerdings in Abstimmung mit internationalen Verbündeten. China werden unfaire Handelspraktiken, staatliche Subventionen, Marktbarrieren, der Diebstahl geistigen Eigentums sowie zwangsweiser Technologietransfer vorgeworfen. Zuletzt hatten Unterhändler beider Seiten im August vergangenen Jahres während der Präsidentschaft von Präsident Donald Trump miteinander gesprochen. dpa

