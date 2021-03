Berlin. Im August in die Ferien fliegen – im Januar bezahlen? Das soll nach den Wünschen von Politikern der Vergangenheit angehören. Urlauber sollen Flugtickets oder Pauschalreisen nicht mehr vorab bezahlen müssen, fordert Reinhold Jost, der im Saarland Minister für Verbraucherschutz ist, gegenüber der Deutschen Presseagentur. Der SPD-Politiker will diese Idee in die Beratungen der zuständigen Minister der Bundesländer einbringen und möglichst bald in ein Gesetz gießen lassen, wenn sich dafür eine Mehrheit findet. „100 Prozent Vorkasse geht gar nicht“, findet Jost.

Die Idee stößt auf großes Interesse. Die Verbraucherzentralen fordern ebenfalls eine Reform. Der Zeitpunkt ist günstig. Denn das Vertrauen in die Branche ist auf einem Tiefpunkt. Erst ging 2019 der britische Reisekonzern Thomas Cook in die Insolvenz, was zu vielen unschönen Szenen führte. Viele Kunden erhielten für vorausbezahlte Reisen keine Gegenleistung.

Pflichtversicherungen, aus denen sie entschädigt werden sollten, wiesen bei Weitem nicht die nötige Deckung auf. Ein zentraler Topf zur Sicherung der Einzahlungen fehlte. Dann kam 2020 Corona – und erneut konnten Reisen nicht stattfinden, für die das Geld schon überwiesen war. Die Lufthansa brauchte viele Monate Zeit und viele Milliarden vom Staat, bevor sie die Preise für wertlos gewordene Flugtickets halbwegs erstattet hatte.

„Moderate Preiserhöhungen“

Dazu notwendig sei ein Systemwechsel – von der Vorkasse zur Bezahlung bei Check-in, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller. Ein neues Gutachten der Hochschule Luzern zeige, dass eine Umstellung für alle Beteiligten wirtschaftlich „gut umsetzbar“ und für Verbraucher nur mit „moderaten Preiserhöhungen“ verbunden sei. Ohne Vorkasse müssten die Flug- und Reiseanbieter für Vorleistungen Eigen- oder Fremdkapital aufnehmen.

Wegen der Extrakosten dafür würden nach dem Gutachten die Preise für Flugbuchungen um maximal 3,3 Prozent, die für Pauschalreisen um 1,1 Prozent teurer. Nach Angaben Müllers werden für Flüge 100 Prozent des Flugpreises im Voraus verlangt, bei Pauschalreisen sind es zwischen 20 und 40 Prozent.

Sollte die Vorkasse reduziert oder gar abgeschafft werden, braucht es in der Praxis wohl eine Übergangsphase. Denn aus geschäftlicher Sicht macht es einen Unterschied, wann das Geld eingeht. Frühe Zahlungseingänge halten ein Unternehmen flüssig und ermöglichen Investitionen. In der Branche hat es sich eingespielt, die Hotels in den Urlaubsgebieten erst nach Ablauf der Saison endgültig zu honorieren, während schon die ersten Vorauszahlungen für die nächste Saison nahen.

Die Umstellung kostet daher betriebswirtschaftlich gesehen bares Geld. Die Unternehmen brauchen größere Cash-Reserven, wenn sie die Monate bis zum tatsächlichen Beginn der Reisesaison überbrücken müssen. Auch Unsicherheit ist teurer: Mancher Kunde, der noch nicht bezahlt hat, wird eher noch im letzten Moment abspringen als jemand, der dadurch Geld verliert.

In Krisenzeiten wiederum wirkt der Berg von Geld stützend, auf dem die Anbieter bisher dank Vorkasse sitzen – auf Kosten ihrer Kunden. Solche Verschiebungen müssen die Anbieter künftig einkalkulieren. Immerhin: Wenn die neuen Regeln ausnahmslos für alle Veranstalter gelten, dann hat derjenige mit den solidesten Finanzen wieder einen Vorteil.

Sicherungsfonds geplant

Für die Branchenverbände bahnt sich ein Kampf an mehreren Fronten an. Denn eigentlich liegt der Fokus derzeit auf einem bereits laufenden Regulierungsvorhaben. Das Justizministerium will zwar noch nicht die Vorkasse abschaffen, aber immerhin die eingezahlten Kundengelder absichern. Dazu liegt ein Gesetzentwurf vor. Dieser sieht vor, dass für jede Reise ein kleiner Prozentsatz in einen Fonds fließt. Bis 2026 soll sich dort eine Dreiviertelmilliarde Euro ansammeln, mit der sich sogar eine Pleite des Marktführers Tui zu einem guten Teil abfangen ließe. (mit dpa)