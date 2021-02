Die Corona-Krise wirft viele arbeitsrechtliche Fragen auf – Impfungen dürften das nächste große Thema werden. Antworten dazu hat der Arbeitsrechtsexperte Jan Tretow.

Herr Tretow, können Unternehmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen?

Jan Tretow: Stand heute gibt es keine gesetzliche Pflicht zur Corona-Schutzimpfung. Daher dürfen auch Unternehmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht verlangen, sich impfen zu lassen.

Könnte ein Unternehmen Prämien ausloben, um die Impfbereitschaft in seinem Betrieb zu erhöhen?

Tretow: Hier ist das sogenannte Maßregelungsverbot zu beachten. Beschäftigte dürfen nicht benachteiligt werden, weil sie in zulässiger Weise ihre Rechte ausüben – in dem Fall sich also nicht impfen lassen. Kleinere finanzielle Anreize dürften aber zulässig sein. Bei deren Einführung und Ausgestaltung sind die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats zu beachten.

Welche Sonderrolle kommt Kliniken, Arztpraxen und Pflegediensten zu, die laut § 23 Absatz 3 Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtet sind, Maßnahmen zu ergreifen, um Infektionen zu verhindern? Schließen diese Maßnahmen Impfungen ein?

Tretow: Zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen können im Einzelfall auch Corona-Schutzimpfungen gehören. Das kann dazu führen, dass nicht geimpfte Beschäftigte in den vom Infektionsschutzgesetz genannten Einrichtungen nicht mehr in jedem Bereich, unter Umständen sogar gar nicht mehr eingesetzt werden können. Dann erscheint in strengen Ausnahmefällen auch eine personenbedingte Kündigung denkbar. Zuvor muss der Arbeitgeber aber alle anderen zumutbaren Möglichkeiten ausschöpfen, also beispielsweise prüfen, ob durch andere Schutzmaßnahmen wie regelmäßige Coronatests ein ausreichender Schutz erreicht werden kann oder ob ein Einsatz ohne Kontakt mit vulnerablen Personen möglich ist.

Noch ist allerdings nicht wissenschaftlich belegt, dass eine Impfung auch vor einer Weitergabe des Virus schützt.

Tretow: Das ist richtig! Corona-Schutzimpfungen dürften nur zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen gehören, wenn sie nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft vor einer Übertragung schützen. Aktuell ist dazu noch keine eindeutige Aussage möglich.

Das Infektionsschutzgesetz ermöglicht es Kliniken auch, Daten über den Impfstatus ihrer Beschäftigten zu erfassen. Das ist korrekt?

Tretow: Wenn zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen in den besagten Einrichtungen, also etwa in Krankenhäusern oder bei Pflegediensten, Corona-Schutzimpfungen gehören, dürfen die genannten Einrichtungen auch nach dem Impfstatus fragen.

Was ist bei Neueinstellungen? Könnte eine Immunisierung gegen Corona zur Voraussetzung gemacht werden?

Tretow: Außerhalb des Anwendungsbereichs des Infektionsschutzgesetzes dürfte die Frage nach dem Impfstatus im Vorstellungsgespräch nur in wenigen Ausnahmefällen zulässig sein.

Wenn Unternehmen künftig Impfungen anbieten, wer übernimmt bei Komplikationen oder gar Folgeschäden dann die Haftung?

Tretow: Das Bundesarbeitsgericht hat 2017 zur betrieblich veranlassten und im Betrieb durchgeführten Grippeschutzimpfung entschieden: Wird der Behandlungsvertrag zwischen Betriebsarzt und Beschäftigten geschlossen, haftet der Arbeitgeber nicht für mögliche Verstöße des Betriebsarztes gegen die Aufklärungspflicht.

Der Arbeitgeber muss den Betriebsarzt aber ordnungsgemäß auswählen. Wenn die zuständigen Behörden die Durchführung von Impfungen durch Betriebsärzte empfehlen sollten, dürfte diese Rechtsprechung auch für die Corona-Schutzimpfung gelten.