Umsatzminus im rheinland-pfälzischen Einzelhandel

Rheinland-Pfalz. Der Umsatz im rheinland-pfälzischen Einzelhandel ist im November preisbereinigt um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen. Das Statistische Landesamt führte das Umsatzminus am Montag auf die allgemeine Preissteigerung zurück. Die Umsatzentwicklung verlief dabei unterschiedlich: So verbuchte der Lebensmittelhandel ein Minus von 1,7 Prozent, der Nicht-Lebensmittelbereich dagegen ein Plus von 0,7 Prozent. Besonders schlecht sahen die Verkaufszahlen laut Landesamt bei Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik sowie bei Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren aus (minus 16 beziehungsweise minus 14 Prozent). Dagegen konnten sich die Händler der "sonstigen Güter", zu denen beispielsweise Bekleidung, Schuhe und Lederwaren zählen, über ein Umsatzplus von 11 Prozent freuen.

