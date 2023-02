Überschuss verdoppelt

Frankfurt. Mit dem höchsten Gewinn seit 15 Jahren knüpft die Deutsche Bank an „goldene“ Zeiten vor der Finanzkrise an. Doch dem amtierenden Vorstand ist wichtig herauszustellen: Eine Zockerbude wie einst ist Deutschlands größtes Geldhaus nicht mehr. Die Investmentbank, die mit fragwürdigen Deals in der Vergangenheit Milliardenstrafen verursachte, wurde zurechtgestutzt. Die in früheren Zeiten immer wieder mal eher stiefmütterlich behandelten Privatkunden sind inzwischen eine tragende Säule des Geschäfts. Das Management hebt die Bedeutung des Heimatmarktes Deutschland hervor und beschränkt das Streben nach der Weltspitze auf wenige Bereiche.

Der Lohn für die Neuausrichtung aus Sicht von Konzernchef Christian Sewing und seinem Team: Rund 5,6 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern im Jahr 2022 und damit 65 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stand ein Überschuss von etwas mehr als 5,0 Milliarden Euro (2021: 1,9 Milliarden).

Von Steuergutschrift profitiert

Auch wenn die Deutsche Bank von einer einmaligen Steuergutschrift im Zusammenhang mit US-Geschäften in Höhe von 1,4 Milliarden Euro profitierte: Es sind die höchsten Werte seit dem Rekordjahr 2007. Damals fuhr das Institut mehr als 8,7 Milliarden Euro Vorsteuergewinn und rund 6,5 Milliarden Euro Überschuss ein. „Die Transformation der Deutschen Bank war ein Erfolg“, bilanzierte Sewing. Die 2019 gesetzten Ziele seien erreicht worden – „trotz des Doppel-Schocks einer Pandemie und eines Krieges in Europa, den damals noch niemand vorhersehen konnte“. Sewing betonte: „Sie haben eine solide, robuste, nachhaltig ertragsstarke Deutsche Bank vor sich.“ Und: „Für uns ist das Wichtigste, dass die Kunden zu uns kommen und sagen: Ihr seid wieder zurück.“ dpa