Übernahme erlaubt

Bonn/Heidelberg. Der südbayerische Zementhersteller Rohrdorfer, an dem auch HeidelbergCement beteiligt ist, darf den Konkurrenten Ganser übernehmen. Das teilte das Bundeskartellamt in Bonn mit. Zwar zeigten beide Unternehmen eine „bedeutende Marktpräsenz“, dennoch habe man „keine durchgreifenden wettbewerblichen Bedenken“, wurde Kartellamtspräsident Andreas Mundt in einer Mitteilung zitiert.

Sowohl Rohrdorfer als auch Ganser sind Hersteller von Transportbeton. Bei Transportbeton betrachtet das Bundeskartellamt stets regionale Märkte, da Beton nur über begrenzte Strecken zu den Abnehmern transportiert wird. Das Amt geht nach eigenen Angaben von einer Fahrzeit von rund 40 Minuten um die betroffenen Transportbetonwerke aus. Im vorliegenden Fall sei zudem der Großraum München „übergreifend“ betrachtet worden.

Rohrdorfer übernimmt die Werke von Ganser in Aubing und Kirchstockach. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 2000 Menschen und hat mehr als 140 Standorte in Europa. HeidelbergCement hält eine Minderheitsbeteiligung an Rohrdorfer. jung