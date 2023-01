Über 40 Fälle in der Pfalz

Ludwigshafen. Mehr als 40 Betroffene haben sich nach einer Abmahnwelle wegen einer fehlerhaften Einbindung von Google Fonts auf Internetseiten bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz in Ludwigshafen gemeldet. Wie die IHK berichtet, ermittelt inzwischen die Generalstaatsanwaltschaft Berlin gegen zwei Beschuldigte wegen versuchten Betrugs und versuchter Erpressung in mindestens 2 418 Fällen bundesweit. „Die Abmahnungen haben wir an den Deutschen Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität (DSW) weitergeleitet“, erklärt Heiko Lenz, zuständiger Jurist bei der IHK Pfalz, in einer Mitteilung. Der DSW habe schließlich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Die Beschuldigten hatten sich als Datenschützer ausgegeben und forderten im vergangenen Herbst als Vergleichsangebot 170 Euro, um einem etwaigen Rechtsstreit abzuwenden. Lenz betont: „Den Abmahnern muss klar gewesen sein, dass sie ihre angeblichen Forderungen gerichtlich nie und nimmer hätten durchsetzen können. Das angedrohte Gerichtsverfahren verfolgte daher wohl nur den Zweck, die Zahlung zu erreichen.“

Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen Rechtsanwalt in Berlin und dessen Mandanten. Die bei Durchsuchungen gesicherten Beweismittel werden ausgewertet und dienen der Vorbereitung einer möglichen Anklage. Lenz geht von einer hohen Dunkelziffer abgemahnter Unternehmen aus. Geschädigte können sich unter Tel. 0621/5904-2020 bei ihm melden. red/kpl