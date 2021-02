Mannheim. "Wenn ich jetzt aus dem Fenster sehe, dann sehe ich schon wieder eine Schlange vor der Tür", sagt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein-Neckar Nord, Stefan Kleiber. Um die Filiale zu entlasten, will die Bank eine weitere eröffnen - und zwar in N 1.

Das Service-Angebot dieser Filiale solle die Kunden erreichen, die Hilfe bei den digitalen Angeboten der Sparkasse benötigen. „Nicht jeder ist mit Online-Angeboten aufgewachsen. Gerade in unserer Filiale am Paradeplatz drehen sich viele Gespräche an den Servicepunkten um digitale Themen. Mit der neuen Filiale wollen wir Entlastung am Paradeplatz schaffen“, so Thomas Kowalski.