Trans-o-flex will bis Ende des Jahres an die Börse

Weinheim. Der Weinheimer Speziallogistik-Anbieter Trans-o-flex will noch in diesem Jahr an die Frankfurter Börse. Die Ausgabe neuer Aktien soll brutto mindestens 130 Millionen Euro einbringen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zudem wollten die bisherigen Anteilseigner, die Familien Schoeller und Amberger, eigene Aktien veräußern. Für den Sprung aufs Parkett will die Trans-o-flex Express GmbH ihre Rechtsform voraussichtlich in eine GmbH & Co. KGaA ändern. Abhängig von den Marktbedingungen solle das Angebot im vierten Quartal 2021 abgeschlossen werden, hieß es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trans-o-flex bezeichnet sich selbst als Marktführer für aktiv temperaturgeführte Pharmalogistik in Deutschland. Unter anderem transportiert das Unternehmen Corona-Impfstoff, der ununterbrochen gekühlt werden muss - nach eigenen Angaben waren es seit Beginn der Pandemie mehr als acht Millionen Impfdosen sowie mehr als 200 Millionen Corona-Testkits. Außerdem sind die Weinheimer auf den Transport hochwertiger Güter spezialisiert.

Trans-o-flex ist Spezialist für Transporte mit konstanter Temperatur. © transoflex

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs konnte Trans-o-Flex spürbar zulegen. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,6 Prozent auf 264 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ebitda stieg um 4,0 Prozent auf 31 Millionen Euro. Das Geld aus der Kapitalerhöhung soll den Angaben zufolge in die Expansion, den Ausbau des Service-Angebots, den Aufbau neuer Geschäftsbereiche sowie in Investitionen in neue Technologie fließen.

Trans-o-flex wurde 1971 als erster flächendeckender „Schnell-Lieferdienst“in Deutschland mit dem Fokus auf Expresslogistik für die Pharmabranche gegründet. Nach einer Eingliederung in die Österreichische Post AG im Jahr 2006 wurde das Unternehmen im Jahr 2016 von den Familien Schoeller und Amberger übernommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Trans-o-flex beschäftigte zuletzt knapp 2000 Mitarbeiter und erzielte einen Jahresumsatz von rund 515 Millionen Euro. Im Jahr 2020 lieferte das Unternehmen Pakete und Paletten für mehr als 1500 Kunden aus und wickelte unter anderem mehr als 87 Millionen Pakete ab.