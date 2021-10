Teure Folien für eigene Zwecke?

Mannheim. Wollte sich der einstige Chef-Einkäufer des in Mannheim ansässigen Industriedienstleisters Bilfinger auf Kosten des Unternehmens seinen Traum von einer Zweitkarriere als universitärer Honorarprofessor erfüllen? Oder waren die für ein knappe halbe Million Euro in Auftrag gegebenen Vorlesungsmaterialien auch für firmeninterne Weiterbildungen bestimmt? Das ist eine der zentralen Streitfragen bei dem Mitte September eröffneten Untreue-Prozess vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer.

Bislang sitzt (wie berichtet) auf der Anklagebank auch eine Unternehmensberaterin aus Nordrhein-Westfallen, der unter anderem Scheinrechnungen an Bilfinger zur Last gelegt werden. Möglicherweise wird dieses Verfahren abgetrennt. Jedenfalls riet dazu die Kammer, die zu der Auffassung gekommen ist, die frei schaffende Mittfünfzigerin habe für ihr Honorar gearbeitet. Allerdings hätten so manche Geldflüsse zwischen ihr und der Bilfinger-Führungskraft „die Alarmglocken schrillen lassen“.

Bis in den November hinein – vorgesehen sind zwölf Verhandlungstermine – hat die Kammer am Mannheimer Landgericht Zeugen bestellt, die Licht in das Dunkel der Abläufe bringen sollen. Dabei spielt der an der Mannheimer Universität etablierte Stiftungslehrstuhl für Einkauf, Beschaffung und Logistik, zu dessen Sponsoren mit anderen Unternehmen auch Bilfinger gehört, eine wichtige Rolle. Was es mit den für 498 907,50 Euro von dem Abteilungsleiter in Auftrag gegebenen 500 Power-Point-Vorlesungsfolien auf sich hat – und für welche Zielgruppe diese erarbeitet wurden –, ließ sich die Kammer von dem Chef der ausführenden Unternehmensberatung in München und dem einstigen Projektleiter genauso schildern wie von dem Lehrstuhlinhaber der Schlossuniversität. Immer wieder kreiste die Anhörung um die Gretchenfrage, ob das akademische Vorlesungsmaterial überhaupt für firmeninterne Mitarbeiterschulungen tauglich ist – was das Unternehmen bestreitet.

Als der hochkarätige Bilfinger-Mann mit Prokura fristlos gekündigt wurde, ging es zunächst um ganz andere Vorwürfe: Durch interne Tipps war aufgeflogen, dass H. private Fahrten zu Champions-League-Spielen des FC Bayern in München samt Einladungen dienstlich abgerechnet hatte. Daraufhin leitete das Unternehmen Ermittlungen ein. Arbeitsgerichtliche Verfahren hat der 62-Jährige in erster und zweiter Instanz verloren. Der strafrechtliche Prozess wird am 20. Oktober fortgesetzt.

