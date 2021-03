Rhein-Neckar. Unternehmen der Region setzen in der Corona-Pandemie aufs Testen – Daimler weitet das Angebot jetzt aus. Beschäftigte, die nicht komplett aus dem Homeoffice heraus arbeiten, bekämen künftig jeweils zwei Selbsttests pro Woche zur Verfügung gestellt, teilte der Konzern am Freitag mit. Den Angaben nach sind an deutschen Standorten zudem eigene Impfzentren und Impfstraßen aufgebaut worden. Sobald Impfstoff erhältlich und die Impfung für Betriebsärzte zulässig sei, werde Daimler mit einem „umfassenden Impfprogramm“ beginnen, hieß es. Der Konzern beschäftigt am Mannheimer Standort insgesamt rund 8300 Mitarbeitende.

Beim Softwarehersteller SAP werden am Stammsitz in Walldorf nach Angaben eines Sprechers seit Monaten denjenigen Mitarbeitern Schnelltests angeboten, die etwa bei Präsenz-Meetings auf Kollegen oder Gesprächspartner treffen. Hier werden die Abstriche nicht von den Mitarbeitern selbst, sondern von Profis durchgeführt.

In der Praxis scheint es vielerorts noch zu haken. Ein Viertel der pfälzischen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Coronatests zur Verfügung stellen wollen, können sie aktuell gar nicht beschaffen, so eine aktuelle Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz. Die Organisation will Abhilfe schaffen: Der IHK ecoFinder, den Angaben nach das größte Umweltportal der deutschen Wirtschaft, wurde um eine neue Rubrik für medizinische Schutzausrüstung erweitert, die auch Corona-Selbst- und Schnell-Tests beinhaltet. Händler und Hersteller können sich selbst kostenlos eintragen. So sollen Betriebe zeitnah Tests beschaffen können. jung/dpa