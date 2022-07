Technologiewandel hilft Arbeiterkindern

Der technologische Wandel in Deutschland hat die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt begünstigt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Demnach erleichterte in den 1990er Jahren die Computerisierung am Arbeitsplatz Beschäftigten deren Eltern kein Abitur haben, den Zugang zu Berufen mit starkem technologischen

...