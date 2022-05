Tanken wird komplizierter

Mannheim. Die deutschen Autofahrer müssen umdenken, wenn der Umstieg auf E-Mobilität gelingen soll. Zu dieser Erkenntnis kamen die Teilnehmer der aktuellen Diskussionsrunde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Mannheimer Markenwirtschaft, zu der WallDecaux, die Mannheimer MVV Energie, das Rhein-Neckar Fernsehen und der „Mannheimer Morgen“ eingeladen hatten.

Das vom Umgang mit Verbrennungsmotoren gelernte Verhalten - kurz an die Tanke und schnell wieder los - werde mit Elektrofahrzeugen nicht funktionieren: „Das Mobilitätsverhalten der Zukunft wird grundlegend anders sein“, betonte Miriam Caroli, Vorständin der Stadtmobil Rhein-Neckar.

Im Mittelpunkt der Diskussion stand eine Kooperation zwischen den drei Versorgern von Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen zum Ausbau der E-Mobilitätsinfrastruktur in der Metropolregion. Als eine der ersten überregionalen E-Mobilitäts-Tank-Initiativen betrachten die Initiatoren das 2020 ins Leben gerufene Projekt TENK.

Fahrer von Elektroautos in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg können seit zwei Jahren an über 180 Ladepunkten in der Metropolregion Rhein-Neckar Strom laden. Dafür haben die drei Energieversorger ihre bestehenden Ladeinfrastrukturen miteinander vernetzt.

Gerade in Städten sei der Umstieg auf Elektroautos ein unverzichtbares Element einer erfolgreichen Energiewende, betonte MVV Energie-Vertriebsvorstand Ralf Klöpfer. Damit werde Elektromobilität zu einem wesentlichen Bestandteil des Energiesystems der Zukunft. Der Zugang zum TENK-Netzwerk müsse niederschwellig und einfach sein.

Das ist wichtig, denn noch immer ist der Aufwand für den Betrieb eines E-Autos im Verhältnis zum gewohnten Benziner höher. Sind herkömmliche Tankstellen leicht zu finden und in der Regel an wichtigen Knotenpunkten vorhanden, sei der Planungsaufwand für die Nutzung öffentlicher Ladesäulen gewöhnungsbedürftig, kritisiert der ADAC.

Das Angebot an Lademöglichkeiten ist immer noch fragmentiert. Unterschiede in der Bezahlweise machen die Kombination bestehender Angebote oft schwierig. Das rächt sich: So spielten Elektroautos für Car-Sharing-Nutzer bislang kaum eine Rolle, kritisierte Caroli. „Die Kunden wissen nicht, wo sie laden und wie sie bezahlen können.“

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur müsse klug gesteuert werden, so Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg. Das sei wichtig für Akzeptanz. Dabei müsse das Potenzial der Metropolregion als Wirtschaftsraum ebenso genutzt werden wie das Wissen über Verkehrsströme und Pendelverkehre.

„Erledigung mit Laden verbinden“

Die Idee der TENK-Initiatoren: Ladestationen werden an interessanten Punkten installiert, etwa in der Nähe von beliebten Geschäften oder Cafés. Orte, also, die man ohnehin öfter aufsucht. „Optimal ist, wenn die Autofahrer Erledigungen mit einem kurzen Ladeaufenthalt verbinden können“, erklärte Dieter Feid, kaufmännischer Vorstand der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL). Stundenlange Ladevorgänge seien im Alltag nicht so häufig notwendig, so die Energiemanager.