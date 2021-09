Südwestmetall dringt auf öffentliche Investitionen

Mannheim/Ladenburg. Die Metallarbeitgeber der Region Rhein-Neckar haben die Politik aufgefordert, Unternehmen im tiefgreifenden Strukturwandel nicht allein zu lassen. „Wir brauchen jetzt einen massiven Schub an öffentlichen Investitionen in erneuerbare Energien, Ladestationen, Speicher und Energienetze“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Südwestmetall-Bezirksgruppe Rhein-Neckar-Odenwald, Rupert Felder, am Donnerstag auf einer vom Verband organisierten Podiumsdiskussion in Ladenburg. Mit dabei: die Bundestagskandidatinnen und -kandidaten Jens Brandenburg (FDP), Isabel Cademartori (SPD), Alexander Föhr (CDU) und Jürgen Kretz (Grüne).

„Unsere Unternehmen haben sich längst auf den Weg gemacht, um die Technologien und Produkte zu entwickeln, die wir für eine erfolgreiche klimaneutrale und digitale Zukunft benötigen“, erklärte Felder weiter. Um in der Transformation bestehen zu können, müssten sie aber auch weiterhin massiv in Innovationen investieren.

„Sie brauchen deshalb verlässliche Rahmenbedingungen und Planbarkeit“, betonte er. „Die von der Politik formulierten Klimaziele sind ehrgeizig und bedeuten für die nächsten zehn, 15 Jahre eine Herkulesanstrengung. Bei dieser Ansage muss es jetzt auch bleiben.“

Was die Firmen im Hinblick auf den Strukturwandel zudem überhaupt nicht brauchen könnten, seien weitere Belastungen durch höhere Sozialbeiträge und Steuern, sagte der Arbeitgebervertreter. jung

