Mannheim. Unternehmen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kommen in der Corona-Krise vergleichsweise gut weg – sind aber unterschiedlich zufrieden mit den Hilfen ihrer Landesregierung. Das sind die Ergebnisse der aktuellen Befragung des German Business Panel an der Universität Mannheim, bei der mehr als 14 000 Unternehmen aus ganz Deutschland teilgenommen haben. An diesem Sonntag sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Die Braubranche in Baden-Württemberg läuft trotz Corona. © dpa

AdUnit urban-intext1

Betriebe dort sind mit einem Gewinnrückgang von 16 Prozent besser durch die Krise gekommen, als dies in den meisten anderen Bundesländern der Fall ist. Noch besser schneiden in der Studie lediglich Unternehmen aus Schleswig-Holstein, Brandenburg und Thüringen ab. Hessen liegt im Mittelfeld. Schlusslichter sind das Saarland und Sachsen-Anhalt mit bis zu 25 Prozent Gewinnrückgang.

Handel und Bau stark

In der Gruppe der Krisengewinner, die ihre Gewinne und Umsätze während der Pandemie sehr stark steigern konnten, finden sich besonders viele Unternehmen aus Baden-Württemberg. In dieser Kategorie liegt das Land bundesweit an zweiter Stelle. Firmen aus dem Handel entwickelten sich deutlich besser als in anderen Bundesländern. Auch die Baubranche in der Region schnitt überdurchschnittlich gut ab. „Die guten Ergebnisse sind der stabilen Infrastruktur, aber auch der Flexibilität der Unternehmen im Südwesten zu verdanken“, erklärte Professor Jannis Bischof von der Universität Mannheim laut Mitteilung.

Viele rheinland-pfälzische Unternehmen, die während der Krise schließen mussten, beurteilten die staatlichen Hilfsmaßnahmen überdurchschnittlich positiv: Sie fühlen sich besser unterstützt und aufgefangen durch die Landesregierung als im Nachbarland und kommen offenbar leichter an das Hilfsgeld. Betriebe in Baden-Württemberg zeigen sich deutlich negativer – in dieser Klarheit für die Studienautoren ein überraschendes Ergebnis. jung