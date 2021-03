Südwest. Die Präsidentin der IHK Region Stuttgart, Marjoke Breuning, gehört nun auch der Spitze des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in Berlin an. Die Hauptversammlung wählte sie am Mittwoch zur Vizepräsidentin, wie der DIHK mitteilte. Breuning steht seit 2017 ehrenamtlich an der Spitze der Stuttgarter Kammer, im Hauptberuf führt sie das Bekleidungsgeschäft Maute-Benger, ein Familienunternehmen mit langer Tradition. Zudem ist sie Vizepräsidentin des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages. In Berlin ist Breuning eine von vier Vizepräsidentinnen und -präsidenten hinter dem neuen Präsidenten Peter Adrian.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren