Stufenmodell für CO2-Preis?

Berlin. Für viele Mieterhaushalte sind es finanziell harte Zeiten: Die Inflation verteuert das Alltagsleben, die Mieten steigen weiter. 8,46 Euro zahlen Mieterinnen und Mieter im Bundesdurchschnitt pro Quadratmeter – die Angebotsmieten legten laut dem am Dienstag veröffentlichten Frühjahrsgutachten des Rats der Immobilienweisen im Vorjahr um 3,7 Prozent zu. Gleichzeitig steigen aufgrund der teurer werdenden Energiepreise die Heizkosten.

Die Ampel-Koalition versucht gegenzusteuern. Wohngeldempfänger erhalten einen Heizkostenzuschuss, die EEG-Umlage soll abgeschafft werden. Und auch beim CO2-Preis soll es gerechter zugehen als bisher. Allerdings werden Mieterinnen und Mieter wohl auch zukünftig zur Kasse gebeten.

Wie unsere Redaktion aus Regierungskreisen erfuhr, haben sich das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesbauministerium und das Bundesjustizministerium auf ein Stufenmodell zur künftigen Regelung des CO2-Preises für Wohngebäude verständigt. Je nach Gebäudeart müssen Mieterinnen und Mieter entsprechend mehr oder weniger zahlen. Doch selbst bei den schlechtesten Energiestandards G und H werden sie wohl zur Kasse gebeten: Die derzeitigen Pläne sehen vor, dass bei der letzten der geplanten sieben Stufen der Mieter noch zehn Prozent des CO2-Preises zahlen muss, der Vermieter die übrigen 90 Prozent.

Bei der höchsten Stufe mit einem CO2-Verbrauch von unter fünf Kilogramm im Jahr muss der Mieter den Ampel-Plänen zufolge dagegen vollständig den CO2-Preis zahlen. Eine hälftige Teilung, wie sie lange diskutiert wurde, ist nicht vorgesehen. In der vierten Stufe mit einem CO2-Ausstoß von 20 bis 30 Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr müssen Vermieter den Plänen zufolge beispielsweise 40 Prozent und die Mieter 60 Prozent zahlen.

Mehr als 100 Euro Zusatzkosten

Derzeit zahlen Mieterinnen und Mieter noch vollständig den CO2-Preis, der aktuell 30 Euro pro Tonne CO2 beträgt. Umgerechnet macht das für den Liter Heizöl etwa 9,5 Cent und für die Kilowattstunde Erdgas etwa 0,7 Cent. Bei einer 90-Quadratmeter-Wohnung kann das schnell mehr als 100 Euro an Zusatzkosten ausmachen. Die Vorgängerregierung aus CDU/CSU und SPD hatte sich auf keine Aufteilung einigen können.

SPD, Grüne und FDP wollen das nun nachholen – doch auch innerhalb der Ampel gibt es Streit. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte angekündigt, dass das neue Modell bereits Mitte des Jahres greifen solle – andernfalls werde man den CO2-Preis hälftig auf Mieter und Vermieter umlegen. So sieht es auch der Koalitionsvertrag vor.

Als zeitlich zu knapp bemessen hält das die FDP-Bundestagsfraktion. Der baupolitischer Sprecher Daniel Föst hat gegenüber der „Bild“-Zeitung dafür geworben, dass das neue Gesetz erst im Januar 2023 in Kraft tritt – da ein Start mitten im Jahr zu fehleranfällig sei.

Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Verena Hubertz lehnte die Forderung ab. „Vereinbart ist vereinbart“, sagte Hubertz dieser Redaktion. „Im Koalitionsvertrag haben wir die klare Abmachung miteinander getroffen, die Mieter bis zum 1. Juni 2022 bei den CO2-Kosten zu entlasten.“ Gerade bei steigenden Energiepreisen müsse die Koalition dies vor dem nächsten Winter verbindlich regeln.

Um den straffen Zeitplan zu halten, soll nach Informationen dieser Redaktion ein entsprechender Referentenentwurf bereits am 16. März ins Bundeskabinett eingebracht werden. Sollte das Vorhaben scheitern, fordert Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, eine je hälftige Aufteilung des CO2-Preises ab dem 1. Juni, bis ein entsprechendes Stufenmodell erarbeitet sei.

In einem Stufenmodell müssten aber beide Extreme berücksichtigt sein, sagte Siebenkotten dieser Redaktion: „Es wäre völlig unverständlich, wenn es nur auf der einen Seite eine vollständige Entlastung geben sollte. In völlig unsanierten Gebäuden mit schlechter CO2-Bilanz sollten Mieter nicht am CO2-Preis beteiligt werden.“

Wohnungsziel in Gefahr?

Auch bei einem anderen zentralen Vorhaben droht der Ampel Ungemach: Das Ziel von 400 000 neuen Wohnungen pro Jahr könnte scheitern. „Nach unserer Auffassung sind die 400 000 Wohnungen kaum erreichbar“, sagte Immobilienexperte Harald Simons, der einer der Mitautoren des Frühjahrsgutachtens der Immobilienweisen ist.

Scharfe Kritik äußerten die Immobilienweisen sowie der Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), Andreas Mattner, an dem abrupten Förderstopp für energieeffiziente Gebäude. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW rechnet mit mehr als 200 000 Wohnungen, die nicht gebaut oder saniert werden können. Immobilienexperte Simons geht von 50 000 betroffenen Wohnungen aus: „Die werden nicht alle verloren sein, aber wir haben eine Verzögerung“, sagte er. Das gefährde das Ziel der 400 000 Wohnungen zusätzlich.