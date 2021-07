Streitgespräch zwischen MLP und Finanzwende über den Vertrieb von Finanzprodukten an Hochschulen

MLP und Finanzwende liegen im Dauerclinch: Über den Vertrieb von Finanzprodukten an Hochschulen, Provisionen und gekoppelte Angebote. Ein Streitgespräch zwischen Uwe Schroeder-Wildberg und Gerhard Schick.

Herr Schick, warum haben Sie so ein Problem damit, dass MLP an Hochschulen aktiv ist?

Gerhard Schick: Das Problem liegt darin, dass die Hochschule ein öffentlicher Raum ist. Und die Äußerung „Die Universität ist unser Wohnzimmer“ des MLP-Bereichsvorstandes Matthias Laier bringt das Selbstverständnis von MLP auf den Punkt. Wenn man irgendwo Finanzvertrieb macht, dann ist es die eine Sache. Aber in der Hochschule soll es um Forschung und Lehre gehen - und nicht um den Verkauf von Produkten.

Herr Schroeder-Wildberg, Sie bezeichnen diese Kritik als skandalisierend und nicht faktenbasiert . . .

Uwe Schroeder-Wildberg: Herr Schick, wir kennen uns seit Jahren und standen in einem sachlichen Dialog miteinander, den ich sehr geschätzt habe. Umso mehr haben mich Ihr plötzlicher Vorwurf und die neue Tonlage überrascht. MLP ist seit 50 Jahren am Markt und wir gehören zum Studentenleben wie das WG-Zimmer. Wenn Universitäten unser Wohnzimmer wären, dann hätten wir keine Verträge mit ihnen - denn in Wohnzimmer geht man einfach hinein. Insofern ist das hier auch nicht der passende Begriff für mich. Wir haben Verträge mit Hochschulen, um Studierenden Angebote für mehrwertige Workshops zu unterbreiten, die im Lehrprogramm der Hochschule eben nicht stattfinden. Solche berufsvorbereitenden Praxishilfen bieten andere Banken und Finanzdienstleister auch.

Warum richtet sich die Kampagne von Finanzwende nur gegen MLP, Herr Schick?

Schick: MLP ist einer der größten Anbieter. Zudem kennen wir Berichte aus der Praxis von ehemaligen MLP-Vertriebsleuten sowie Verträge, die uns zugeschickt werden. Es passt nicht zusammen: Auf der einen Seite wird den Studierenden gesagt, es handele sich um Bildungsangebote. Auf der anderen Seite wird den Aktionären gesagt, es handele sich um Finanzvertrieb für Studierende. Im Kern ist es so, dass die Studierenden mit ihren Daten für die angeblich kostenlosen Kurse zahlen - das wird aber nicht wirklich transparent gemacht. Die Universität wird zum Mithelfer eines Vertriebsmodells, und das ist nicht in Ordnung.

Schroeder-Wildberg: Einspruch! Die Seminare werden in Zusammenarbeit mit den Career Centern der Universitäten fortlaufend evaluiert. Bei Ihnen hört sich das gerade an, als gäbe es nur negative Erfahrungen - das Gegenteil ist der Fall. Nehmen wir das Beispiel Goethe-Universität Frankfurt: 95 Prozent der Studierenden, die sich freiwillig für unsere Seminare angemeldet haben, sagen, sie wollen diese weiterempfehlen. Das sind Fakten, die Sie auch kennen, Herr Schick.

Schick: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Zu einem kostenlosen Angebot erhält man fast immer positive Rückmeldungen. Es geht aber um die langfristigen Folgen durch den Verkauf von Produkten. Die Kritik von Finanzwende geht gegen die Hochschulen, weil sie diese Form des Vertriebs unterstützen.

Wie laufen die Seminare ab?

Schroeder-Wildberg: Unsere Workshops sind für Studierende ein Weg, mehr über Finanzen zu erfahren. Wer Interesse hat, nutzt nachgelagert die Möglichkeit einer Finanzberatung. Dies erfolgt stets auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch der Studierenden. Niemand wird zu etwas gezwungen, erst recht nicht zum Abschluss eines Vertrags. Wenn Studierende das wollen, kommt dieser aus freien Stücken nach meist mehreren Beratungsgesprächen zustande. Im Übrigen ist es so, dass die Kurse räumlich getrennt bei MLP stattfinden - und nicht an den Hochschulen. Unsere qualifizierten Beraterinnen und Berater vollbringen eine wichtige, vertrauensvolle Aufgabe. Es stört mich sehr und ist vollkommen unangemessen, dass diese Arbeit diskreditiert wird.

Uwe Schroeder-Wildberg 1965 in Karlsruhe geboren. Uwe Schroeder-Wildberg wurdegeboren. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und war zunächst bei Südzucker beschäftigt. Von dort wechselte Schroeder-Wildberg zu Consors. Ab 2001 war er Finanzvorstand der Direktbank und blieb auch nach dem Zusammenschluss mit der französischen Cortal im Führungsgremium. 2003 kam der Manager als Finanzvorstand zu MLP, seit 2004 ist er an der Spitze. Schroeder-Wildberg ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Heidelberg. Der Musikliebhaber ist ausgebildeter Opernsänger.

Schick: Aber warum bieten Sie diese Kurse kostenlos an? Weil Sie an die Daten der Studierenden wollen! Der Deal ist: Sie bieten einer Hochschule, die für Angebote außerhalb des Lehrprogramms nicht genügend Geld hat, kostenlos Seminare an, um an die Daten zu kommen. Auch Facebook gewinnt Daten über kostenlose Dienstleistungen. Das ist letztlich dasselbe Geschäftsmodell. Eine öffentliche Universität sollte das aber einfach nicht machen. Die Studierenden vertrauen dieser Institution schließlich. Und beim Finanzvertrieb ist es das Typische, Vertrauen aufzubauen.

Schroeder-Wildberg: Sie können gern die Fragebögen anzweifeln, Herr Schick, andersherum lässt sich aber auch anzweifeln, wer sich bei Ihnen gemeldet und beschwert hat. Was ist der objektivere Befund? Sie sind jedenfalls bereit, allein auf Basis Ihres Ausschnitts gegen MLP ins Feld zu ziehen. Sagen aber gleichzeitig selbst, die Kritik von Finanzwende richte sich gegen die Hochschulen. Das finde ich unredlich. Offensichtlich geht es Ihnen um Aufmerksamkeit und Effekthascherei. Wenn Sie unser Vorgehen als Werbung bezeichnen, ist diese jedenfalls harmlos im Vergleich zu dem, was Sie mit Ihrer Organisation vollziehen.

Was sagen Sie dazu, Herr Schick?

Schick: MLP hat auf der einen Seite einen Finanzvertrieb, bei dem Berufsunfähigkeitsversicherungen, Haftpflichtversicherungen et cetera angeboten werden. Auf der anderen Seite drehen sich die MLP-Kurse um Gehaltsverhandlungen oder Kalkulieren mit Excel. Die MLP-Vertriebler haben einen ganz anderen Themenfokus als die Kurse von MLP an den Universitäten. Geben Sie doch endlich zu, dass MLP mit diesen Kursen an die Daten kommen will.

Gerhard Schick 1972 in Hechingen (Zollernalbkreis) geboren. Gerhard Schick wurde(Zollernalbkreis) geboren. Er studierte Volkswirtschaftslehre und promovierte 2002 an der Universität Freiburg in Finanzwissenschaft. Von 2005 bis Ende 2018 war Schick Grünen-Abgeordneter für den Wahlkreis Mannheim im Bundestag. Der Finanzwissenschaftler engagierte sich unter anderem bei der Aufklärung des Cum-Ex-Steuerskandals. Schick rief 2018 die Bürgerbewegung Finanzwende in Berlin ins Leben und leitet sie als Vorstand. Die Nichtregierungsorganisation (NGO) beobachtet die Entwicklung an den Finanzmärkten, bei Banken und Geldanlagen.

Schroeder-Wildberg: Ihr Vorwurf ist falsch. Wir reden hier nicht von Daten - wir reden von Menschen, die mit uns in Kontakt bleiben wollen. Es sind hochgebildete Menschen, die frei entscheiden. Was haben Sie eigentlich für ein Menschenbild? Sie glauben, erwachsene Studierende vor etwas schützen zu müssen - dabei wissen diese doch selbst, welche Angebote sie nutzen.

Schick: Das wissen sie eben nicht. Die Seminare stehen sogar auf den Internetseiten der Universitäten und sehen so aus, als kämen sie von dort. Stattdessen landet man bei MLP. Ihr Zweck ist ein Finanzvertrieb - das ist völlig in Ordnung, aber nicht unter der Fake-Geschichte, kostenlose Bildungsangebote bereitzustellen.

Schroeder-Wildberg: Ich verwahre mich hier gegen den Begriff Fake. Fakt ist: Unsere Workshops stehen mit MLP als durchführendem Anbieter auf den Seiten des Career Services - nicht im Curriculum. Es ist ein transparentes Angebot.

Schick: Das haben wir bei Ihrem Partner, der Hochschulinitiative Deutschland, gesehen. Dort ist der Name MLP zunächst gar nicht aufgetaucht. Erst nach der Kritik von Finanzwende ist ein kleines Bausteinchen dazugestellt worden. Entscheidend ist doch, wie der Konzern an die Daten der jungen Leute kommt. Das findet teilweise über die Career Center statt, teilweise über die Fachschaften, wo man über MLP prüfungsrelevante Vorbereitungsdokumente erhält.

Schroeder-Wildberg: Wenn Sie sagen, Hochschulen sollten sich solchen Mehrwertangeboten für ihre Studierenden generell verschließen - dann bringen Sie Ihre Kritik halt weiter dort an.

Schick: Das machen wir doch. MLP hat allerdings angekündigt, dass Hochschul-Segment auszubauen und weitere Vertriebsleute einzustellen. Deswegen ist es für Finanzwende wichtig, auf Ihr Geschäftsmodell hinzuweisen. Viele Leute haben festgestellt, dass die oft sehr teuren Verträge keine guten für sie sind und melden sich deshalb bei uns.

Haben Sie ein Beispiel?

Schick: Durch ein Seminar ist es bei einer Studentin zum ersten Verkaufsgespräch gekommen. Nach dreieinhalb Stunden hat sie ein gekoppeltes Produkt aus Berufsunfähigkeitsversicherung und Rürup-Rente abgeschlossen. Insgesamt sind Abschlusskosten von mehr als 4000 Euro angefallen. Beim Blick auf die Provision kommt man auf mehr als 2700 Euro für dreieinhalb Stunden Vertriebsgespräch - also ein Stundenhonorar von mehr als 700 Euro. Es hat dann noch weitere Vertriebsgespräche gegeben, so dass insgesamt acht Stunden zusammengekommen sind. Selbst dann beträgt der Stundensatz mehr als 300 Euro.

Schroeder-Wildberg: Ich kenne dieses Beispiel nicht. Sie nehmen einen noch dazu verkürzten Einzelfall, um die Beratungsabläufe und -qualität bei MLP insgesamt zu kritisieren. Ihre Herleitung des vermeintlichen Stundensatzes ist deutlich verknappt: Ein Vertrag solcher Art beinhaltet stets eine weitere Betreuung. Und wenn der Berufsunfähigkeitsfall eintritt, unterstützen wir den Kunden dabei, alles Erforderliche mit dem Versicherer zu regeln - auch das ist in der Vergütung enthalten. Ich schaue mir den von Ihnen genannten Vertrag gerne an - gemeinsam mit der Kundin, wenn sie dazu bereit ist.

Warum lohnt sich ein gekoppeltes Produkt aus Berufsunfähigkeitsversicherung und Rürup-Rente aus Ihrer Sicht?

Schroeder-Wildberg: Wir haben eine Studie beim Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) in Auftrag gegeben, die zu eindeutigen Ergebnissen führt. Danach ist die gekoppelte Lösung nach Steuern und eben auch nach Kosten in sehr vielen Fällen die finanziell beste - in allen anderen Fällen mindestens gleichwertig. Das gilt insbesondere für unsere Kundengruppen. Das ifa hat die Studie in Gegenwart einer Mitarbeiterin von Herrn Schick auch öffentlich vorgestellt - bisher gab es von seiner Organisation keine fachliche Stellungnahme dazu.

Schick: Das wäre zu viel der Aufmerksamkeit. Es ist eine von Ihnen bezahlte Studie, deren Ergebnisse noch dazu auf zahlreichen Annahmen beruhen. Denen kann man folgen oder auch nicht.

Die Verbraucherzentrale sieht Koppelprodukte kritisch. Worüber wohl Einigkeit besteht: Es sind sehr komplexe Produkte. Denken Sie wirklich, dass ein junger Mensch, der frisch von der Schule und an die Universität kommt, klar für sich die Vor- und Nachteile sehen kann?

Schroeder-Wildberg: Erstens: Wir sollten die Bürger in diesem Land, in diesem Fall Studierende, nicht fortlaufend unterschätzen. Zweitens: Natürlich sind wir gefordert, wesentliche Merkmale dieser Verträge in unseren Beratungsgesprächen aufzuzeigen - und genau das tun wir regelmäßig. Pauschale Beurteilungen sind vielmehr das Problem. Stattdessen müssen die jeweiligen Lebenssituationen betrachtet werden.

Noch einmal zurück zur Studie, Herr Schick…

Schick: Sie ist, wie gesagt, von MLP in Auftrag gegeben worden - das ist zu berücksichtigen. Gleichzeitig hat die Studie interessante Ergebnisse auch für die Position von Finanzwende hervorgebracht: Gekoppelte Produkte haben eine Inflexibilität - gerade für junge Menschen. Sie wissen noch nicht genau, wo es im Leben hingeht. Die Annahme ist, dass die Verträge alle bis zum Ende durchgehalten werden. Wenn man aber weiß, dass zum Beispiel die Hälfte aller Lebensversicherungsverträge storniert werden, dann ist das gerade bei ganz jungen Leuten eine heroische Annahme. In der Praxis ist diese bei über der Hälfte der Fälle nicht erfüllt. Und: Die Berufsunfähigkeitsversicherung früh abzuschließen, ist wegen der Gesundheitsprüfung sehr sinnvoll. Aber wegen des Provisionsinteresses wird -nach allem, was wir wissen - sehr häufig bis fast immer eine Rürup-Rente hinzugekoppelt.

Schroeder-Wildberg: Da Sie die Flexibilität ansprechen - uns ist wichtig, zu betonen: Die von uns vermittelten Produkte sind entkoppelbar.

Schick: Was seine Kosten hat.

Schroeder-Wildberg: Die Abschlusskosten werden nicht zurückgezahlt - ihnen steht ja eine vertraglich zugesicherte Leistung gegenüber.

Schick: Das wird aber im Vertriebsgespräch nie gesagt.

Schroeder-Wildberg: Alles wird offengelegt. Ein Vertrag wird natürlich mit der Absicht geschlossen, ihn zu erfüllen. Wie gesagt: In sehr vielen Fällen ist ein gekoppeltes Produkt laut ifa-Studie die beste Lösung. Klar gibt es auch Situationen, bei denen das gekoppelte Produkt nicht passend ist.

Schick: Ihre eigene Studie zeigt, dass es sich nur unter bestimmten Annahmen rechnet. Im Ergebnis sind aber fast alle Verträge, die Sie an Studierende vermarkten, gekoppelt.

Schroeder-Wildberg: Ich habe mehrfach deutlich gemacht, dass die Studie etwas anderes aussagt.

Schick: Sie ködern die Leute mit Steuervorteilen, letztlich landen sie aber in einer großen Inflexibilität. Es gibt Beratungsbedarf - Sie bieten aber keine neutrale Beratung an. Die Vertriebsperson zieht ihr Einkommen daraus, dass Abschlüsse mit hohen Provisionen generiert werden. Verkauft ein Vertriebler weniger, verdient er auch weniger. Daraus entsteht die Tendenz, alle Kunden in Koppelprodukte zu drängen.

Schroeder-Wildberg: Wissen Sie, als Vorstandsvorsitzender habe ich gerade meine Leute vor Augen, eine junge Beraterin in Bochum zum Beispiel. Sie macht einen tollen, aufrichtigen Job und baut sich gerade ihren Kundenstamm auf.

Schick: Sie verdient nur, wenn sie entsprechende Produkte verkauft.

Schroeder-Wildberg: Es ist im Geschäftsleben nicht verwerflich, für die eigene Leistung, in dem Fall für eine Kundenberatung, vergütet zu werden.

Schick: Das ist keine unabhängige Beratung.

Schroeder-Wildberg: Sie verketten hier etwas. Unabhängigkeit und Provision sind zwei verschiedene Felder.

Schick: Unabhängig ist niemand, der selbst ein finanzielles Interesse an einem Abschluss hat.

Zurück zu der Beraterin in Bochum. . .

Schroeder-Wildberg: Die Beraterin brennt für ihren Job, erhält hervorragende Bewertungen. Sie arbeitet daran, die Kunden zu finden, die sie lange Jahre engagiert und aufrichtig begleiten kann. So wie die anderen Beraterinnen und Berater bei MLP. Es erzürnt mich, Herr Schick, dass Sie das alles verzerren. Es ist nichts Unredliches, eine Provision zu vereinbaren. Und mit seiner Arbeit Geld zu verdienen, ist normal in der Marktwirtschaft. Übrigens bieten wir auch honorarfähige Dienstleistungen an - wo es einen Markt dafür gibt.

Schick: Ich habe nichts gegen die einzelnen Verkäuferinnen und Verkäufer. Aber wenn Menschen nur Geld verdienen, indem sie Kunden zu einem bestimmten Abschluss drängen, dann ist das für die andere Seite - die weniger Ahnung hat - sehr gefährlich. Eine mögliche Deckelung von Provisionen hat die Finanzbranche virtuos verhindert. Sehen Sie: Gerade jetzt, da es keine Zinsen am Markt gibt, ist entscheidend, ob jemand im Alter anständig versorgt ist oder nicht. Hier hauen Provisionen richtig rein.

Sprechen Sie sich für ein Provisionsverbot aus?

Schick: Ja, das hat mich die jüngere Vergangenheit gelehrt. Bei der Finanzkrise 2008/2009 ist klar geworden, dass viele Menschen schlechte Produkte erhalten haben. Ich habe darauf gesetzt, dass sich diese Schieflage korrigiert, wenn Provisionen künftig offengelegt werden müssen. Und ich dachte, dass die Branche diesen Weckruf versteht. Zehn Jahre nach der Finanzkrise ist der Vertrieb in Deutschland allerdings im Kern unverändert. Ich beobachte nach wie vor, wie Leute nach wenigen Stunden Verkaufsgespräch tausende Euro für angebliche Beratung ausgeben. Das Geld fehlt ihnen später im Alter. In Großbritannien und in den Niederlanden gibt es schon ein Provisionsverbot.

Hat sich im Kern des Geschäftsmodells wirklich nichts getan, Herr Schroeder-Wildberg?

Schroeder-Wildberg: Um beim Provisionsverbot in Großbritannien zu bleiben: Die Finanzaufsicht FSA hat festgestellt, dass Beratung für weite Teile der Bevölkerung nicht mehr stattfindet. Nur wenige können es sich dort leisten, das geforderte Honorar zu zahlen. Dieses Sozialexperiment zeigt also kein gutes Ergebnis.

Schick: Der Provisionsvertrieb vermittelt den Eindruck, er sei kostenlos. Bei der Honorarberatung sehen die Leute erst einmal das Preisschild, deshalb hat sie am Anfang einen schwierigen Stand.

Schroeder-Wildberg: Die Kosten der Provisionsberatung werden doch ausgewiesen.

Schick: Na ja - auf irgendwelchen hundert Seiten, die kaum jemand komplett liest. Dass viele Gespräche nicht stattfinden, ist für die Kunden ein Segen - weil sie nicht in irgendetwas hineingedrängt werden. Pauschal zu sagen, „Weniger Vertriebsgespräche gleich schlecht für den Kunden“, ist Quatsch.

Schroeder-Wildberg: Aber Sie machen es sich zu einfach: Ich kenne im näheren Umfeld Menschen, denen gerade bei der Berufsunfähigkeitsversicherung eine Beratung geholfen hätte. Jetzt ist es zu spät dafür.

Schick: Genauso haben Leute schlechte Erfahrungen mit einer angeblichen Beratung gemacht, die eigentlich ein Vertrieb gewesen ist. Sie würden die Produkte am liebsten loswerden. Vor allem wenn sie merken, dass nur ein Bruchteil der Kosten anfällt, wenn sie sich mit getrennten Produkten absichern. Also etwa mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung und einem Sparplan aus börsengehandelten Indexfonds (ETF).

Schroeder-Wildberg: Sie vergessen schon wieder die Leistungsseite bei Ihrem Vergleich. Die ifa-Studie ist da eindeutig.

Wie geht es jetzt weiter? Was wünschen Sie sich von Ihrem Gegenüber?

Schick: Das Ziel von Finanzwende ist, dass die Hochschulen frei von Finanzvertrieben sind. Kurse an Universitäten sollen danach ausgewählt werden, wer der beste Anbieter für ein bestimmtes Thema ist - und nicht, wer Interesse an den Daten von Studierenden hat. Eine Hochschule als öffentlicher Ort sollte neutrale Bildung bieten und nicht das Wohnzimmer eines privaten Finanzkonzerns sein. Dieses Ziel werden wir im Interesse der Studierenden und einer guten Hochschullandschaft ebenso sachlich, wie beharrlich weiterverfolgen.

Schroeder-Wildberg: Es gibt bereits bei Studierenden einen Bedarf für gute Finanzberatung - genau dafür steht MLP seit 50 Jahren. Herr Schicks Währung ist Aufmerksamkeit, die seiner noch sehr jungen Organisation Zulauf bringen soll. Effekthascherei dient aber nicht der Sache, wenn es darum geht, die Qualität in der Finanzberatung weiter voranzubringen. Ich habe die Befürchtung, dass wir in den grundsätzlichen Dingen daher nicht zusammenkommen. Dafür müsste man erstmal differenziert und respektvoll über die Dinge reden. Das fände ich schon mal ein wichtiges Ergebnis.