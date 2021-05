Streit um Vorstandsvergütung

Die Vorstandsvergütung von SAP sorgt für Unruhe bei Investoren. Im vergangenen Jahr haben mit Michael Kleinemeier, Jennifer Morgan und Stefan Ries gleich drei Spitzenmanager das Unternehmen verlassen. „Dieser sehr abrupte Führungswechsel hat mindestens Kosten in Höhe von 23,3 Millionen Euro verursacht“, moniert Jella Benner-Heinacher, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).

Besonders aufgestoßen sind der DSW die Sonderboni an den Vorstand für die Bewältigung der Pandemie-Krise – insgesamt vier Millionen Euro. Gleichzeitig seien die eigentlichen kurzfristigen Ziele nicht erreicht worden, es habe also keinen Cent Vergütung gegeben. Mit den Sonderboni unterlaufe der Aufsichtsrat „aus Sicht der DSW den Sinn und Zweck“ von Kurzfristanreizen, so Benner-Heinacher. Aufsichtsratsvorsitzender Hasso Plattner verteidigt die Sonderzahlung. Man treffe solche Vergütungsentscheidungen nicht leichtfertig. „Wir halten diese Entscheidung in dieser Ausnahmesituation jedoch für angemessen – als positives Signal für derzeitige und künftige Vorstandsmitglieder.“

Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr steigt um 27 Cent auf 1,85 Euro je Aktie. Nach Angaben von SAP werden insgesamt 2,18 Milliarden Euro (2019: 1,86 Milliarden) an die Aktionäre verteilt. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 41 Prozent (2019: 55 Prozent). jung