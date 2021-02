Mannheim. Die neue „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung“ sollte den Weg freigeben für mehr Home-Office. Das Bundesarbeitsministerium hatte dabei vor allem diejenigen Unternehmen im Auge, die sich bislang sträubten, auch wenn eine Arbeit in den eigenen vier Wänden möglich wäre.

Die Produktion in Mannheim steht inzwischen still. © Blüthner

AdUnit urban-intext1

Obwohl die Verordnung bereits am 27. Januar in Kraft trat, kritisiert die Gewerkschaft IG BCE, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region teils weiter ihren Arbeitsplatz aufsuchen müssten: Die Vorwürfe gelten dem Mannheimer Standort des französischen Konzerns Saint Gobain. Die Produktion in der Spiegelfabrik auf dem Luzenberg wurde bereits Ende letzten Jahres stillgelegt, als auch das Solargeschäft eingestellt wurde. Laut IG BCE Mannheim gebe es für die Mitarbeiter inzwischen größtenteils keine Arbeit mehr. „Trotzdem werden die Beschäftigten in verschiedenen Schichten vom Arbeitgeber nicht freigestellt, sondern müssen täglich am Arbeitsplatz erscheinen und regelrecht die Zeit absitzen“, heißt es in ihrer Meldung. Die Beschäftigten müssten sich so „grundlos einem vermeidbaren Ansteckungsrisiko“ aussetzen.

Ein Unternehmenssprecher dementierte die Vorwürfe am Sonntag. Die Beschäftigten würden keineswegs willkürlich einbestellt. Für die oft spontan anfallenden „Abwicklungstätigkeiten“ bräuchte es Arbeitskräfte vor Ort. Seit einigen Wochen seien außerdem bereits Teilfreistellungen organisiert, so seien Nacht- und Wochenendschichten gestrichen. Vollständige Freistellungen aber seien nicht möglich.

Letzten Juni gab das französische Unternehmen die Schließung des Mannheimer Standorts bekannt. Dort wurde seit fast 170 Jahre Glas hergestellt, unter anderem für Photovoltaikanlagen oder Gewächshäuser. Als Gründe galten ein Rückgang in der Nachfrage und der hohe Wettbewerbsdruck aus Asien. Während die Beschäftigten der Solarsparte das Unternehmen laut eines Sprechers bereits verlassen haben, stehen die Kündigungen für die rund 80 Gussglas-Beschäftigten noch aus. Bereits im September wurde die Produktion der Sparte gestoppt. Bisher konnte keine Einigung über einen Interessensausgleich und Sozialplan gefunden werden - inzwischen laufen Verfahren am Mannheimer Arbeitsgericht.

AdUnit urban-intext2

Neue Regelung in Chemiefabrik

Auch beim Chemieunternehmen Raschig in Ludwigshafen war die Präsenz am Arbeitsplatz Streitthema. Die US-Konzernspitze hatte Home-Office für das Werk laut IG BCE-Bezirk Ludwigshafen ausgeschlossen. Nach Beschwerden aus der Belegschaft hätte die Gewerkschaft das Arbeitsministerium in Mainz eingeschaltet. Am Wochenende vermeldete die Gewerkschaft, dass eine Home-Office-Regelung erwirkt wurde. Ab sofort könnten alle Angestellten, deren Aufgaben es zuließen, von zuhause arbeiten.