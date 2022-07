Bei Südkabel in Mannheim gibt es Ärger um die Tarifbindung. Das Unternehmen ist Ende 2020 ausgetreten - und die IG Metall dringt auf eine Rückkehr zum Flächentarifvertrag. Am Mittwoch haben sich nach Gewerkschaftsangaben rund 70 Beschäftigte am Standort unweit des Grosskraftwerks Mannheim (GKM) an einem Warnstreik beteiligt.

„Die Beschäftigten von Südkabel haben es verdient, ordentlich

...