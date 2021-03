Rhein-Neckar. Nach dem Auftakt in Mannheim hat die IG Metall auch im Raum Heidelberg die Warnstreikphase der Metall- und Elektrobranche eingeläutet. Wie die Gewerkschaft mitteilte, haben am Montag rund 350 Beschäftigte in zwei Betrieben die Arbeit vor dem offiziellen Feierabend niedergelegt. Demnach beteiligten sich Mitarbeiter der Kraftanlagen Heidelberg GmbH sowie von KS Gleitlager in St. Leon-Rot an der Aktion, mit der die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen möchte.

„Tarifliche Standards, die unsere Kolleginnen und Kollegen erstritten haben, müssen erhalten bleiben“, erklärte Markus Seidel, Betriebsratsvorsitzender der Kraftanlagen Heidelberg GmbH, laut einer Mitteilung. „Es wurde in den letzten Monaten, gerade aber auch im letzten Jahr genug abgefordert von unseren Kolleginnen und Kollegen, teilweise auch Beiträge, um gut durch die Transformation zu kommen“, betonte Sven Schmidt, Betriebsratsvorsitzender bei KS Gleitlager. „Jetzt müssen die Arbeitgeber abliefern und Gegenleistungen erbringen.“

Die Gewerkschaft fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld – wo es in einem Betrieb schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer auf vier Tage abgesenkten Arbeitszeit. Die Arbeitgeber lehnen das ab. An diesem Dienstag steht eine neue Verhandlungsrunde an. mig/jung