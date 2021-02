Mannheim. Am vergangenen Samstag startete die Fitnesskette McFit mit einem Alternativangebot im Freien in zehn Städten, unter anderem in Berlin, Mainz, Hamburg und Wiesbaden. In der Region öffnete der Mannheimer McFit-Ableger. Doch die Idee fand wenig Gegenliebe bei den Kommunen.

Corona-bedingt sind die Fitnessstudios seit November geschlossen, mit der Outdoor-Gym und einem speziellen Hygieneangebot sowie festen Terminen wollte McFit eine Übergangslösung zum Gerätetraining bieten. Inzwischen haben die Behörden alle zehn Outdoor-Gyms wieder geschlossen, auch das Angebot am Mannheimer Standort ist verboten. Wie eine Sprecherin der Stadt Mannheim mitteilt, hat die städtische Polizeibehörde "eine Untersagungsverfügung im Zusammenhang mit dem Outdoor-Training auf dem Parkplatz des Fitnessstudios McFit in Mannheim Almenhof erlassen".

Eine Kontrolle des städtischen Ordnungsdienstes am Montagabend habe ergeben, "dass es sich bei dem angebotenen Outdoor-Training nach den derzeit gültigen Regelungen der Corona-Verordnung um einen unzulässigen Betrieb einer Sportanlage handelt". Daraufhin sei der Betrieb untersagt worden.