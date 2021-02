Stuttgart/Mannheim. Gute Geschäfte vor allem mit der Schaden- und Unfallversicherung haben die Sparkassenversicherung stabil durch das Corona-Jahr 2020 gebracht. Das Segment sei deutlich stärker gewachsen als der Markt, vor allem auch dank eines Bestwerts bei den neu abgeschlossenen Verträgen, sagte Vorstandschef Andreas Jahn am Freitag. Bei den Lebensversicherungen gingen die Beiträge dagegen im Vergleich zum Vorjahr spürbar zurück. Mit 3,48 Milliarden Euro insgesamt landete die Sparkassenversicherung am Ende knapp unterhalb des Vorjahres. Das Konzernergebnis nach Steuern stieg um gut zwölf Prozent auf 60,1 Millionen Euro.

Man zähle sich selbst zu den stabilen Branchen, deren Geschäftsmodell auch in der Krise gut funktioniere, sagte Jahn. Schaue man allein auf die Zahlen, habe man weder von der Pandemie profitiert noch unter ihr gelitten. „Trotzdem hat uns Corona sehr beschäftigt“, sagte er. Vor allem sei der persönliche Kundenkontakt nicht mehr in gewohntem Maße möglich gewesen, insbesondere im Außendienst. Dort sind gut 1800 der insgesamt knapp 5000 Mitarbeiter beschäftigt. „Insofern war das ein herausforderndes Jahr.“

Mitte Februar haben die 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standorts Mannheim ihre neuen Büroräume im Glückstein-Quartier bezogen. Finanzvorstand Roland Oppermann ist glücklich über diese Entwicklung. „Wir sind völlig im Budget geblieben und hatten trotz Corona nahezu keine Bauverzögerung.“, sagte er dieser Redaktion im Gespräch. Nur vier bis fünf Wochen später als geplant habe man das Gebäude beziehen können, investiert hat die Sparkassenversicherung 85 Millionen Euro. Auch die Lage in direkter Nähe zum Hauptbahnhof und die energetische Bauweise hob Oppermann hervor.

Neue Bürokonzepte

„Wir haben außerdem völlig neue Bürokonzepte umgesetzt, sogenannte nonterritoriale Konzepte.“ Was einfach erklärt bedeutet: Die Vielfalt der Arbeitsweise wird auch durch das Bürokonzept widergespiegelt. „Mal arbeitet man in Projekten zusammen, mal mit dem Kunden, und manchmal braucht man eine Zeit lang seine Ruhe.“

Momentan seien viele Mitarbeitende im Homeoffice. Wie sich die Lage weiterentwickeln wird, ist laut Oppermann nicht absehbar. Es sei nicht geplant, noch weitere Büroräume zur Miete anzubieten als bisher schon. Ausschließen will man das aber nicht, je nachdem, wie sich die Nachfrage nach Arbeitsplätzen innerhalb der Sparkassenversicherung entwickle. In dem Komplex sind neben den Beschäftigten der Versicherung auch sieben Stockwerke an Bürofläche bereits voll vermietet. Auch 77 Wohnungen seien – bis auf wenige Ausnahmen – vermietet.

Zahlen zur Mitarbeiterentwicklung konnte Oppermann nicht nennen. Man arbeite bei der Sparkassenversicherung in vier Sparten: IT, Lebensversicherung, Außendienst, Hypotheken. Abgesehen von der Lebensversicherung, in der die Zahlen „stabil“ blieben, sieht Oppermann in jedem Bereich ein Wachstum, „vor allem in der IT“.