Staat verfehlt eigene Frauenquote

Berlin. Bundesfrauenministerin Christine Lambrecht (SPD) spricht von einem „Meilenstein für die Frauen in Deutschland“. Nachdem seit sechs Jahren eine Geschlechterquote dafür sorgt, dass mehr Frauen in Aufsichtsräte großer Unternehmen kommen, zündet jetzt die nächste Stufe des „Führungspositionengesetzes“. Seit Donnerstag müssen große öffentliche und private Firmen mindestens eine Frau im Vorstand haben. Zum Start zeigt sich jedoch, dass noch Meilen zu gehen sind. Denn selbst etliche Staatsunternehmen erfüllen die gesetzlichen Vorgaben bislang nicht.

Forschungszentrum bleibt stur

Das zeigt eine Auswertung der Initiative „Frauen in die Aufsichtsräte“ (Fidar), die sich seit vielen Jahren für das Thema einsetzt. Demnach haben 12 von 43 betroffenen Unternehmen des Bundes bis heute kein einziges weibliches Vorstandsmitglied. Und ein Unternehmen – das 6500 Mitarbeiter zählende Forschungszentrum Jülich in NRW – will den Angaben zufolge daran auch nichts ändern.

Betroffen von den neuen Regeln sind börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten und mehr als drei Vorständen. Sie müssen bei Nachbesetzungen im Top-Management künftig sicherstellen, dass mindestens eine Frau vertreten ist. Wird dennoch ein Mann auf den Posten gehievt, ist die Bestellung laut Gesetz nichtig. Unternehmen, die nicht unter die Mindestvorgabe fallen, müssen ab sofort zumindest begründen, warum die Chefetage ein Männerclub bleiben soll. Ohne Angaben drohen Bußgelder.

Auch mit Blick auf die 263 größten Unternehmensbeteiligungen von Bund und Ländern fällt das Fazit von Fidar-Präsidentin Monika Schulz-Strelow ernüchternd aus. Der Frauenanteil im Top-Management habe im vergangenen Jahr bei unverändert 22 Prozent gelegen, in Aufsichtsräten sei der Anteil immerhin leicht von 32,2 auf 34,7 Prozent gestiegen. „Beinah-Stillstand, Stagnation und Rückschritte – das wird der Vorbildfunktion staatlicher Beteiligungen nicht gerecht“, kritisiert Schulz-Strelow.

In der Privatwirtschaft stelle die Initiative eine steilere Lernkurve bei der gleichberechtigten Teilhabe fest. „Die Entscheider bei den Beteiligungen der öffentlichen Hand müssen jetzt liefern“, fordert sie.

Tatsächlich haben sich etliche deutsche Konzerne seit der Einigung der großen Koalition auf die Mindestbeteiligung im November 2020 ins Zeug gelegt, um Frauen in die Führungsriege zu holen. Das war etwa bei Adidas, Bayer, Eon, Infineon, Fielmann, Knorr-Bremse und Südzucker der Fall. Ein deutlicher Schub für die Diversität.

„Dadurch ist der Frauenanteil in den Vorständen dieser Unternehmen in den vergangenen sieben Monaten so stark gestiegen wie zuvor in den letzten fünf Jahren“, sagt Expertin Katharina Wrohlich unserer Redaktion. Sie leitet die Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW).

Die neuen Regeln ergänzen die seit 2015 bestehenden Vorgaben für die Besetzung von Aufsichtsräten in vielen Firmen ab 2000 Mitarbeitern. Innerhalb weniger Jahre habe die gesetzliche Geschlechterquote von 30 Prozent den Anteil von Frauen deutlich erhöht, sagt Wrohlich – von etwa 27 Prozent im Jahr 2016 auf etwa 36 Prozent 2020. Kommt diese Entwicklung jetzt auch in den Chefetagen?

Die Wirtschaft ist jedenfalls alles andere als angetan von der neuen Mindestbeteiligung. „Eine gesetzliche Quote für die Besetzung von Vorständen nach politischen Vorgaben, wie zum Beispiel Alter oder Geschlecht, greift in verfassungsrechtlich fragwürdiger Weise in das Unternehmensgefüge ein“, teilt etwa die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) mit.

Der Verband argumentiert: „Wenn entsprechende Kandidaten oder Kandidatinnen nicht vorhanden sind oder nicht bereit, eine entsprechende Position zu übernehmen, so kann eine gesellschaftlich und vor allem von den Unternehmen gewünschte Entwicklung nicht per Gesetz erzwungen werden.“ Professorin Wrohlich macht eine andere Rechnung auf: In der Privatwirtschaft gelte die Mindestbeteiligung von Frauen für 66 Unternehmen. Etwa 20 hätten noch Handlungsbedarf: „Es sollte kein Problem sein, weltweit geeignete Kandidatinnen zu finden.“