Staat darf nicht profitieren

Trotz weltweiter Krisen nimmt der deutsche Staat aktuell deutlich mehr Steuergelder ein, als noch im Frühjahr erhofft. Bis zum Jahr 2026 fließen laut jüngster Steuerschätzung rund 126 Milliarden Euro mehr als erwartet in die Kassen von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Hauptursache für diese Mehreinnahmen liegt neben dem überraschend robusten Arbeitsmarkt auch in der hohen Inflation begründet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Warum? Weil der Staat an den steigenden Preisen kräftig mitverdient. Mit jedem Cent Preiserhöhung erhöhen sich auch die Einnahmen durch die Mehrwertsteuer, wodurch der Staatssäckel praller und praller wird. In vielen Ohren muss dies wie ein schlechter Witz klingen. Während Beschäftigte sich für ihr hart erarbeitetes Geld immer weniger leisten können, schwimmt der Staat im Geld. Doch ganz so simpel ist es leider doch nicht. Ganz im Gegenteil: Inflation ist in jeder Wirtschaft für alle Gift – sie entwertet schleichend die Kaufkraft des Geldes.

Beate Kranz © Reto Klar

Klar ist, dass der deutsche Staat nicht zum Profiteur der Krise werden darf. Vielmehr müssen die zusätzlichen Gewinne durch inflationsbedingte Steuer-Mehreinnahmen wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließen – insbesondere an jene, die unter der Inflation besonders leiden.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Landesregierung Bayaz erwartet Plus bei Steuerschätzung Mehr erfahren Haushalt Schätzung: Steuereinnahmen bis 2026 höher als erwartet Mehr erfahren

Gezielte Hilfen sind hier erforderlich – wie Steuersenkungen bei Energie oder vorübergehende Entlastungen bei Heiz- und Stromkosten. Auch das Inflationsausgleichsgesetz soll ab dem Jahr 2023 weitere Steuererleichterungen wie höhere Grundbeträge, Kinderfreibeträge bringen oder die kalte Progression ausgleichen.

Die dadurch bedingten milliardenhohen Mindereinnahmen sind in die aktuelle Steuerschätzung noch nicht eingerechnet – und müssen deshalb von den Mehreinnahmen abgezogen werden.