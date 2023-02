Sparkassen ordnen Spitze neu

Mannheim. Der Sparkassenverband Baden-Württemberg hat einen neuen Präsidenten gewählt und damit einen Generationswechsel eingeleitet: Der 43-jährige Matthias Neth (Bild), Landrat des Hohenlohekreises, wird Amtsinhaber Peter Schneider (64) ablösen. Allerdings erst am 1. Mai 2024, bis dahin wird Schneider an der Spitze des Verbands und der Sparkassen-Finanzgruppe bleiben. Neth wurde nach Angaben eines Sprechers von der Verbandsversammlung mit deutlicher Mehrheit gewählt. Er setzte sich damit gegen Helmut Riegger, Landrat des Landkreises Calw, durch.

© Nicole Schielberg

Schneiders große Fußspuren

Der Verband wollte mit der vorgezogenen Wahl für Klarheit sorgen. Schneider, der Ende April 2024 in den Ruhestand tritt, hinterlässt nach 18 Jahren an der Spitze große Fußspuren. „Ich bin dankbar, dass durch die frühe Wahl jetzt in Ruhe ein geordneter Übergang sowohl im Sparkassenverband als auch im Hohenlohekreis möglich wird“, sagte Neth, der von einem „großen Vertrauensbeweis“ sprach. Schneider betonte, dass sein Nachfolger, der wie er der CDU angehört, ein „erfolgreicher Landrat mit großer administrativer und wirtschaftlicher Erfahrung“ sei. Er wolle die Zeit nutzen, um mit ihm den Amtswechsel vorzubereiten.

Neth wurde 1979 in Stuttgart geboren und studierte Jura in Tübingen und Lausanne. 2008 begann er ein Studium an der deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, das er 2010 abschloss. 2009 leitete Neth im Landratsamt in Böblingen das Amt für Bauen und Gewerbe, bevor er 2010 als Referent ins Innenministerium wechselte. Anschließend wirkte er als Referent für Wirtschaftspolitik im Staatsministerium und in der CDU-Fraktion im Landtag als Parlamentsrat. 2013 wählte ihn der Kreistag des Hohenlohekreises zum Landrat. Seitdem leitet er den Verwaltungsrat der Sparkasse Hohenlohekreis mit einer Bilanzsumme von 2,3 Milliarden Euro. Bild: Sparkassenverband