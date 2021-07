Sparkassen in Baden-Württemberg mit weniger Gewinn

Stuttgart. Für die 50 Sparkassen in Baden-Württemberg ist das erste Halbjahr 2021 von einem stark wachsenden Kundengeschäft geprägt gewesen. Sowohl die Nachfrage nach Krediten als auch die Einlagen seien während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen, teilte die Bank am Donnerstag mit. Beim Kreditgeschäft spricht der Sparkassenverband sogar von einem Rekord.

Allerdings erwartet man ein niedrigeres Ergebnis als im Jahr davor. Man rechnet mit einem Gewinn von rund 700 Millionen Euro. 2020 waren es noch 850 Millionen Euro.

Am 30. Juni 2021 hatten die Sparkassen 146,3 Milliarden Euro verliehen. Das sind 7,1 Milliarden Euro mehr als vergangenes Jahr (Plus 5,1 Prozent). Damit ist Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, offenbar sehr zufrieden. „Einmal mehr zeigt sich in diesen Tagen: Krisenzeiten sind Sparkassenzeiten", erklärte er bei der Präsentation der Geschäftszahlen. Man sei "vom ersten Tag der Pandemie an" voll handlungsfähig gewesen. Themen wie Bargeldversorgung , Online-Banking oder auch die Liquiditätssicherung von Unternehmen seien immer garantiert gewesen.

Insgesamt haben die Sparkassen in der Corona-Krise zehntausende Kredite gestundet, heißt es in einer Mitteilung - mit in der Spitze bis zu 1,7 Milliarden Euro. Gemeinsam mit der LBBW wurden seit März 2020 rund 8 100 Förderkredite durch die Sparkassen in Baden-Württemberg vermittelt.

Die Bilanz zum 30. Juni sei von einem stark wachsenden Kundengeschäft geprägt. Die Bilanzsumme der 50 Sparkassen in Baden-Württemberg ist um über 14 Milliarden Euro gestiegen – auf jetzt 229,8 Milliarden Euro.

Auch der Bestand der Kundeneinlagen erneut überdurchschnittlich gewachsen. Innerhalb eines Jahres vertrauten die Menschen den Sparkassen in Baden-Württemberg 11,3 Milliarden Euro mehr an als Ende Juni 2020 – eine höhere

Summe als jemals zuvor, wie der Sparkassenverband mitteilte. Damit liegt der Bestand bei 162 Milliarden Euro - ein Plus von 7,5 Prozent.

Auch wenn die Bundesbank in ihrem Monatsbericht im Juni 2021 prognostizierte, dass sich diese starke Spartätigkeit bis Ende 2022 wieder normalisiert, wird dadurch trotzdem das Ergebnis der Sparkassen belastet. Denn mit dem starken Wachstum auf der Einlagenseite hält das Wachstum auf der Kreditseite nicht mit. „So viele Kredite können

die Sparkassen gar nicht vergeben, wie neue Einlagen eintreffen“, teilte Sparkassenpräsident Schneider mit. „Daher müssen auch die Sparkassen wie alle Banken in Deutschland einen Teil ihrer überschüssigen Liquidität bei der EZB zu einem negativen Zins parken. Dies bringt zwangsläufig Belastungen mit sich.“