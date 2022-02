Peter Schneider redet nicht nur, wie ihm der Schnabel gewachsen ist – also schwäbisch. Wenn sich der Präsident des baden-württembergischen Sparkassenverbands ärgert, wird er zum Bruddler – wie es in seinem Dialekt so schön heißt. Man muss ihm nur die richtigen Reizwörter liefern: Inflation und Europäische Zentralbank. Dann bekommt Schneider Probleme, die Contenance zu bewahren – wie am

...