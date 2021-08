Spachmann verlässt Chef-Posten

Mannheim. Gregor Spachmann scheidet nach 33 Jahren bei Radio Regenbogen und bigFM aus der Geschäftsführung aus. Das teilte der Sender am Montag mit. Bis zum 31. Dezember dieses Jahres wird Spachmann insgesamt zehn Geschäftsführer-Funktionen innerhalb der Gruppe an seine Nachfolger übergeben. Unter anderem das „Radio Regenbogen Palazzo“ wird er – aus seiner neuen, selbstständigen Tätigkeit heraus – jedoch weiterführen.

Die Gesellschafter von Radio Regenbogen und bigFM bedauerten diese Entscheidung, sagte Ulrich Lingnau, Vorsitzender des Beirats von Radio Regenbogen, der Mitteilung zufolge. Durch seinen Einsatz und seiner Vernetzung im Sendegebiet habe Spachmann „maßgeblich dazu beigetragen, dass Radio Regenbogen heute das erfolgreichste private Radioprogramm im Südwesten und bigFM sogar deutschlandweit die reichweitenstärkste private Radiomarke für junge Menschen ist.“

Gregor Spachmann selbst sagte laut Mitteilung des Senders: „Ich habe alle Ziele, die ich mir gesteckt habe, erreicht. Es ist nach 33 Jahren Zeit für eine Veränderung und neue Herausforderungen.“ Den Gesellschaftern sei es nach Bekanntgabe des Ausscheidens ein großes Bedürfnis gewesen, Spachmann dennoch auch in Zukunft für „spezielle Produkte“ an die Radio-Gruppe zu binden, heißt es in der Mitteilung weiter. soge