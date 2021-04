Sommergeschäft lässt Tui etwas Hoffnung schöpfen

Hannover. Tui-Chef Fritz Joussen hält mit Blick auf das Sommergeschäft 2021 ein rechtzeitiges Anziehen der Buchungen bei weiteren Impffortschritten für möglich. „Ich weiß nicht, was die Politik in den nächsten Wochen entscheidet“, sagte er zur Diskussion über einheitliche Corona-Regeln und die Urlaubschancen im Land der „Reiseweltmeister“. „Was ich aber sehe, sind einige gute Signale und Entwicklungen – in Heimat- wie Zielländern der Kunden.“ In etlichen Regionen bestehe Grund zur Zuversicht, am stärksten ziehe das Geschäft zurzeit in den USA und Kanada an. Grundsätzlich gebe es trotz der wackligen Lage Hoffnungszeichen: „Die mittelfristigen Buchungen für Reisen in drei bis fünf Monaten – etwa die Karibik, aber auch einige Kreuzfahrten – sind deutlich angestiegen in den letzten Wochen.“ dpa (BILD: dpa)

