So gelingt der Heizungstausch

Die Gasrechnung vom Versorger hat sich in den letzten Monaten oft vervielfacht – kein Wunder, dass viele Hausbesitzer und -besitzerinnen im Moment über eine neue Heizungsart in ihrer Immobilie nachdenken. Dabei stehen sie allerdings erst einmal vor jeder Menge Fragen: Welche Heizung passt zu meinen Bedürfnissen – und was lässt sich bei mir zu Hause überhaupt realisieren? Wie viel Geld muss ich für eine neue Heizung in die Hand nehmen – und gibt es Fördertöpfe, die ich dafür anzapfen kann?

Wer Antworten auf diese Fragen sucht, ist bei dem Online-Seminar richtig, das unsere Redaktion gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der Mannheimer Klimaschutzagentur anbietet.

Energieexpertin Tina Götsch stellt dabei zunächst die verschiedenen Heizungsarten vor, erklärt gesetzliche Grundlagen und passende Fördermöglichkeiten. Andreas Köhler und Timo Spagerer beantworten außerdem Fragen im Chat. Haben Sie Interesse? Dann sollten Sie sich den 7. November vormerken. Das Online-Seminar startet um 15 Uhr und endet um 16.30 Uhr.

Die Teilnahme an dem Webinar ist kostenfrei. Wer dabeisein will, kann sich unter folgendem Link anmelden und bekommt dann den Link zu der virtuellen Veranstaltung per Mail zugeschickt.

Anmeldung unter: http://bitly.ws/vpDf